KIJK tipt: scholieren maken zorgrobot

Maak kennis met Lilly! Deze vrolijke zorgrobot biedt sociaal contact en ondersteuning aan ouderen en zorgbehoevenden, om zo hun welzijn te verbeteren. En… ze is bedacht tijdens een schoolopdracht. De leerlingen Mariam en Nikki van het ROER College Schöndeln in Roermond maakten de eerste schetsen. Met hulp van verschillende organisaties en investeerders is het product nu ook daadwerkelijk tot leven gewekt. Hopelijk kunnen veel mensen nu echt kennismaken met Lilly én met Mariam en Nikki.

Meer info op roer.college