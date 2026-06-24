Waar komt het Engelse woord nickname vandaan?

In het Engels noem je een bijnaam een nickname. Waar komt dat vandaan? Was er ooit een Nick met een gekke bijnaam?

De jongensnaam Nick en het Engelse woord voor bijnaam hebben niks met elkaar te maken. Nickname is de moderne vorm van ekename, een middeleeuws Engels woord dat zoiets als ‘toegevoegde naam’ betekende. De extra n is het gevolg van een misverstand. Het lidwoord an bestond in het toenmalige Engels al. ‘Een bijnaam’ klonk dus als an ekename. Als je dat op papier ziet, weet je dankzij de spatie dat de n bij het lidwoord hoort, maar dat hoor je niet. De vele ongeletterde Engelstaligen dachten destijds dat ze a nekename hoorden. Dat werd uiteindelijk de gangbare vorm.

Bij het Vlaamse woord voor oom is hetzelfde gebeurd: m’n onkel werd geïnterpreteerd als me nonkel. De n-verhuizing gaat ook wel eens de andere kant op. Zo komt ons woord oranje van het Oudspaanse naranja, ‘sinaasappel’. Fransen namen dat woord over, maar dachten dat de n bij het lidwoord hoorde – un naranja werd un arange. Dat werd de basis van onze kleurnaam.

Meer voorbeelden? Een adder was ooit een nadder, en de arrenslee is ontstaan als narrenslee. Ook andere letters verhuizen soms van woord: ‘Rijsel’ (de Nederlandse naam van Lille) komt van ‘Ter IJssel’.

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Tekst: Sterre Leufkens

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