Rimpelen je natte vingers altijd op dezelfde manier?

Als je lang in een bad dobbert of onder de douche staat, krijg je gerimpelde vingers. En die rimpels vertonen, zo blijkt uit een kleine studie, elke keer hetzelfde patroon.

Je hebt jezelf vast ooit afgevraagd waarom je vingers op die van een oud mannetje of vrouwtje gaan lijken als je ze lang onder water houdt. Maar is de vraag of deze rimpels er altijd hetzelfde uitzien weleens in je opgekomen? Bij een student van biomedisch ingenieur Guy German van de Binghamton University wel.

German heeft onlangs samen met collega’s een kleine studie gepubliceerd waarin valt te lezen dat de vingers van een individu inderdaad altijd hetzelfde patroon aannemen wanneer ze nat worden. De onderzoekers denken bovendien te weten waarom dit zo is.

Bloedvaatjes

Het team liet drie proefpersonen hun vingers 30 minuten in water dompelen. De onderzoekers namen vervolgens foto’s, en herhaalden de vingerdoop minstens 24 uur later onder dezelfde omstandigheden. Door de beelden te vergelijken, konden ze concluderen dat de rimpels van een individu telkens dezelfde vorm hadden:

© Guy German

Om te begrijpen waarom, eerst even de vraag beantwoorden waarom doorweekte vingers überhaupt rimpelen. Dit komt doordat je zenuwstelsel reageert op het water na langdurige onderdompeling. Het laat de bloedvaatjes die in de huid van je handen (en voeten) zitten samentrekken. En dat draagt dus ook bij aan die rimpels in je vingers (en tenen).

“Bloedvaten veranderen niet veel van positie — ze bewegen een beetje, maar ten opzichte van andere bloedvaten blijven ze vrij stabiel”, zegt German in een persbericht. “Dat betekent dat de rimpels op dezelfde manier zouden moeten ontstaan, en we hebben bewezen dat dat ook zo is.” Een grotere studie moet meer uitsluitsel geven.

Nuttig?

Voor wie zich overigens afvraagt of al dat gerimpel nut heeft? We weten het niet zo goed, maar het zou kunnen dat je met gerimpelde vingers natte dingen beter kunt vastpakken. En met gerimpelde voeten zou je niet zo snel uitglijden. Wat wel handig is als je uit een glad bad stapt.

Bronnen: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Popular Science

Beeld: sellyhutapea/getty images