Blue Origin lanceert voor het eerst raket met alleen vrouwen – inclusief Katy Perry

Een volledig vrouwelijke crew maakte 14 april in een raket van Jeff Bezos’ bedrijf Blue Origin een korte trip naar de ruimte.

Het commerciële ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Amazonbaas Jeff Bezos heeft 14 april een volledig vrouwelijke crew de ruimte in geschoten. Dit is de eerste keer dat de bemanning van een ruimtevlucht uit alleen maar vrouwen bestond – op een solovlucht van de Russische Valentina Teresjkova in 1963 na. Aan boord van de herbruikbare New Shephard-raket waren onder andere Lauren Sánchez (de verloofde van Bezos), de popster Katy Perry en tv-presentator Gayle King.

100 kilometer ver

De raket haalde zijn hoogste punt op honderd kilometer van de aarde. Daarmee zijn ze net de Kármánlijn gepasseerd, wat de denkbeeldige grens van de ruimte is. Om daar te komen moesten ze de aarde verlaten met een snelheid van meer dan 3500 kilometer per uur. De vrouwen ervoeren drie minuten gewichtloosheid in de ruimte voordat ze weer terugkeerden naar de aarde. Eenmaal in de atmosfeer remden parachutes het ruimtevaartuig af en maakte de crew een zachte landing op een zanderig privéterrein van Blue Origin in West-Texas. De vlucht duurde in totaal slechts elf minuten.

De bemanningsleden (of in dit geval bevrouwingsleden) waren blij toen ze weer veilig met beide benen op de grond stonden. Katy Perry en Gayle King kusten de grond toen ze waren geland. In een interview benoemde Perry een nieuwe connectie met liefde en King vertelde dat ze een beter persoon wil zijn.

Het was de elfde commerciële vlucht van het in 2000 opgerichte Blue Origin. Jeff Bezos gelooft dat in de toekomst miljoenen mensen in de ruimte zullen werken en wil met zijn bedrijf ruimtevaart ‘betaalbaar’ en toegankelijk maken. In 2021 legde een ruimtetoerist, Dennis Tito, wel 23 miljoen euro neer om mee te gaan op de eerste bemande vlucht van Blue Origin.

De volledige NS-31 crew. Beeld: Blue Origin.

Bron: The Guardian

Beeld: Justin Hamel/Getty Images

Hieronder kun je een video zien, waarbij de vrouwen worden gelanceerd en weer veilig landen.



