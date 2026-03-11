Word Abonnee

‘Zelfs korte interacties tussen onbekenden kunnen het gedrag van een menigte beïnvloeden’

Naomi Vreeburg

11 maart 2026 12:00

Grote kans dat je bij het verlaten van de trein automatisch dezelfde richting als degene voor je volgt, zo ontdekten onderzoekers van de TU Eindhoven met behulp van sensors boven een treinstation. KIJK sprak erover met Federico Toschi.

Wat hebben jullie onderzocht?

Portret van Federico Toschi
Federico Toschi

“We hebben drie jaar lang de passagiersstromen van Eindhoven Centraal gevolgd, met behulp van sensors. De passagiers bleven daarbij anoniem. We analyseerden specifiek 100.000 passagiers die de trein verlieten bij een kiosk op het perron – en waar mensen dus moeten kiezen of ze de route linksom of rechtsom namen. We keken vervolgens met behulp van een wiskundig model of deze keuze vooral gebaseerd was op de tijd die de route in beslag nam of de route die de persoon voor ze nam.”

En?

“De passagiers volgden vaak het pad van de persoon die vlak voor hen liep. In onze data was dit effect zo sterk dat het korte ketens veroorzaakte, waarbij meerdere voetgangers achter elkaar hetzelfde pad kozen – zelfs als dat niet de snelste route was.”

Lees ook:

Waarom is deze kennis belangrijk?

“Onze resultaten laten zien dat zelfs korte, lokale interacties tussen onbekenden het gedrag van een hele menigte kunnen beïnvloeden. Dit is belangrijk voor het begrijpen van drukte, het verbeteren van menigtebeheer, en het ontwerpen van veiligere en efficiëntere openbare ruimtes.”

Welke uitdagingen kwamen er op jullie pad?

“Een van de grootste uitdagingen was om mensen te onderscheiden die samen lopen als vrienden of familie en mensen die echt vreemden achterna liepen. We hebben hiertoe een methode moeten ontwikkelen om groepen te identificeren.”

En nu?

“Een logische volgende stap is om te onderzoeken of kleine ingrepen de beweging van een menigte via hetzelfde mechanisme kunnen sturen. Bijvoorbeeld: als één voetganger, bord of aanwijzing een paar mensen in de directe omgeving beïnvloedt, kan dat effect zich dan door de hele menigte verspreiden en zo de doorstroming of veiligheid op grotere schaal verbeteren?” NV

Bron: PNAS

Beeld: Sjoerd van der Wal/Getty Images

