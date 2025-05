Verandert je persoonlijkheid als je dronken bent?

De een kletst erop los en wordt behoorlijk uitgelaten, terwijl de ander juist onaangenaam en agressief wordt. Wat doet dronkenschap met je persoonlijkheid?

Alcohol leidt meestal tot een halleluja-stemming, vermindering van angst en meer sociaal gedrag. Dit komt door de invloed van alcohol op hersenstructuren die emoties en gedragsremmingen regelen. Hoe jij bent als je gedronken hebt, is afhankelijk van factoren zoals aanleg, tolerantie voor alcohol en de omgeving waarin je drinkt.

Lees ook:

Alcohol maakt je extraverter

Toch verander je in beschonken toestand minder dan je denkt, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Clinical Psychological Science. Deelnemers werd gevraagd hun persoonlijkheid te beschrijven, zowel dronken als nuchter. Ze kregen mixdrankjes en moesten spelletjes spelen en puzzels oplossen met anderen – een situatie die wel wat wegheeft van een feestje. Hun persoonlijkheid werd vervolgens beoordeeld door henzelf, hun medefeestgangers en neutrale toeschouwers.

Wat bleek? De proefpersonen die gedronken hadden, vonden dat ze heel erg waren veranderd, maar de neutrale toeschouwers vonden dat dat wel meeviel.

Eén ding was wel duidelijk: de mensen met drank op waren extraverter. De studie laat zien dat we vaak dénken dat we heel anders zijn als we gedronken hebben, maar volgens anderen ben je nog steeds jezelf, alleen iets uitbundiger.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Itsskin/Getty Images