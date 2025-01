Gaatje in bot hersteld met gel en licht

Wetenschappers ontwikkelden een hydrogel die botregeneratie stimuleert. Je hoeft het alleen maar in te spuiten en er lampje op te schijnen.

Mensen worden steeds ouder en daarom komen botdefecten steeds vaker voor. Senioren breken namelijk nogal eens een bot bij een valpartij en krijgen vaker een botinfectie. Maar de behandeling is niet ideaal. Onderzoekers van het Pohang University of Science & Technology komen nu met een hydrogel als verbeterde bothersteltherapie, waarover ze publiceerden in het vaktijdschrift Biomaterials.

Bottransplantatie

Bij een botdefect is vaak een bottransplantatie nodig. Dat kan door een stukje bot van elders in het lichaam te halen en die op de plaats van het ‘gat’ te zetten. Maar deze behandeling vergt twee lastige operaties en dat is niet prettig voor de patiënt.

Er zijn dan ook altijd extra stoffen nodig, zoals bioadhesieve moleculen, die ervoor moeten zorgen dat de botcellen daadwerkelijk binden aan het defecte bot. Het geheel is vaak moeilijk goed in vorm te krijgen en de kwaliteit van het botherstel laat nogal eens te wensen over, geven hoofdonderzoeker Hyung Joon Cha en collega’s aan.

Injectie en lichtje

En dus komen deze onderzoekers nu met hydrogel die alleen maar geïnjecteerd hoeft te worden. Die gel bestaat uit onder meer alginaat (een polymeer gemaakt van zeewier) een peptide uit mossels die als bioadhesief dient, calciumionen, fosfaat en een zogenoemde fotoinitiator.

Dat laatste molecuul is belangrijk voor het in gang zetten van het botherstel. Schijn je namelijk met een lichtje op de plek van injectie, dan vormt de stof radicalen die er op hun beurt voor zorgen dat calcium en fosfaat gaan mineraliseren.

Botgeneeskunde vooruithelpen

Joon Cha en zijn team hebben de hydrogel uitgeprobeerd op ratten met dijbeenbreuken. Die herstelden goed na de behandeling. Ook blijkt het geheel veilig. De onderzoekers denken dat de methode de botgeneeskunde vooruit zal kunnen helpen. Maar eerst moet de hydrogel nog geschikt worden gemaakt voor gebruik bij mensen.

Bronnen: Biomaterials, POSTECH via ScienceDaily