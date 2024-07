Brief Albert Einstein over nazi-atoombom wordt geveild

Een brief van Albert Einstein, die de VS aanmoedigde om de eerste atoombommen ter wereld te ontwikkelen, wordt binnenkort geveild.

Op 2 augustus 1939, slechts enkele weken voordat de Tweede Wereldoorlog officieel uitbrak, stuurde Albert Einstein een brief naar de Amerikaanse president Franklin D Roosevelt. Daarin waarschuwde hij dat nazi-Duitsland binnenkort misschien een atoombom zou kunnen maken en suggereerde dat de Verenigde Staten moesten beginnen aan hun eigen kernprogramma.

Drie jaar later ging het Manhattan Project van start, wat uiteindelijk leidde tot het eerste gebruik van kernwapens ooit: de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945.

In september van dit jaar wordt die brief verkocht op een veiling met allerlei verzamelobjecten van Paul Allen, medeoprichter van Microsoft. Allen overleed in 2018 op 65-jarige leeftijd. Hoewel meerdere objecten zullen worden geveild, verwacht men dat Einsteins brief het pronkstuk zal zijn. De geschatte waarde is ergens tussen de 3,7 en 5,6 miljoen euro.

Lees ook:

Einstein had spijt van de brief

Einstein heeft de brief overigens niet zelf geschreven. Dat was het werk van de Hongaarse natuurkundige Leo Szilard, die het samen schreef met collega’s Edward Teller en Eugene Wigner. Om de aandacht van de president te trekken, vroegen ze Einstein – als een van de bekendste wetenschappers ooit – de brief te ondertekenen.

Einstein zou daar later spijt van hebben gehad. In 1947 zei hij tegen het Amerikaanse tijdschrift Newsweek: “Als ik had geweten dat de Duitsers er niet in zouden slagen een atoombom te maken, had ik nooit een vinger uitgestoken.”

Andere items uit Allens collectie die worden geveild zijn onder andere een computer uit 1971 en een ruimtepak van astronaut Ed White, de eerste Amerikaan die een in 1965 een ruimtewandeling maakte.

Bron: BBC