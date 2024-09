Extreme Wetenschap-special: over onderzoekers die tot het uiterste gaan

Alles voor de wetenschap! Sommige onderzoekers gaan voor hun werk tot het uiterste. In onze nieuwe special Extreme Wetenschap lees je daar alles over.

Bij een wetenschapper denk je al snel aan iemand in een witte labjas die interessante stofjes staat te mengen. Maar wetenschap is zoveel meer en gaat zoveel verder dan dat cliché. De onderzoekers die we in het zonnetje zetten in deze speciale editie van KIJK, zijn de mensen die tot het uiterste gaan om de wereld vooruit te helpen.

Bijvoorbeeld door allerlei giftige dieren te ‘melken’ zodat ze met hun dodelijke goedjes op zoek kunnen naar nieuwe medicijnen tegen chronische pijnen, diabetes, kanker, multiple sclerose en andere aandoeningen. Of die stoffelijke overschotten begraven én weer opgraven, om zo te bepalen hoe een menselijk lichaam vergaat – zodat rechercheurs dankzij die kennis sneller moorden kunnen oplossen. Andere pionierende wetenschappers onderzoeken breinimplantaten die onze hersenen (nog) beter kunnen laten functioneren. Allemaal mensen die werken vanuit de gedachte: alles voor de wetenschap!

Veel plezier met deze extreem boeiende special.

– De redactie van KIJK

