Google wil kerncentrales bouwen om AI-servers van stroom te voorzien

Samen met Kairos Power zet Google in op kleine, geavanceerde kernreactoren om zo hun AI-servers draaiende te houden

In een blog geeft techgigant Google aan samen te gaan werken met energiebedrijf Kairos Power. Samen willen ze binnen een paar jaar een aantal kleine kernreactoren draaiende hebben om onder andere aan de enorme energiebehoefte van AI-servers te voldoen. Volgens Google is dit een groene, betrouwbare manier om de energieproductie op peil te houden.

Lees ook:

AI-vervuiling

Het energieverbruik van AI-systemen is enorm. Google heeft wereldwijd tientallen datacentra die allerlei AI-toepassingen ondersteunen, zoals hun zoekmachine, Google Assistant, en het trainen van algoritmes. Volgens de International Energy Agency gebruikt een normale Google zoekopdracht ongeveer 0,3 wattuur aan elektriciteit. Een verzoek dat gebruik maakt van AI verslindt bijna tien keer zo veel energie.

Mocht Google doorgaan met het integreren van AI in hun huidige soft- en hardware, dan zou dit grote gevolgen hebben voor de energiebehoefte. De Nederlandse onderzoeker Alex de Vries berekende dat de datacentra van Google dan, in het slechtste geval, evenveel energie zou gebruiken als heel Ierland.

Klein maar fijn

Google wil gebruik gaan maken van Small Modular Reactors (SMR’s), gemaakt door Kairos Power. Dit zijn kleinere kernreactoren die eenvoudiger te bouwen en beheren zijn dan conventionele reactoren. Ze maken gebruik van vloeibaar zout in plaats van water om de centrale af te koelen. Naast het koelen kan dit zout radioactieve stoffen vasthouden in het geval dat deze bij een kernramp vrijkomen. Ook blijft het afval dat een SMR produceert minder lang radioactief.

Doordat ze goedkoper en sneller te maken zijn, zijn ze een voordelige optie voor een bedrijf als Google. Zo kan het bedrijf het steeds groeiende energieverbruik van AI ondersteunen zonder al te veel financieel risico te nemen. Een SMR kost tussen de drie en zes miljard euro. Een grotere centrale kan al gauw 32 miljard euro kosten. Kairos Power heeft toestemming gekregen om een demonstratiereactor te bouwen in Amerika. Het bedrijf hoopt dat deze in 2027 klaar voor gebruik is.

Klimaatoplossing

Google wil met deze samenwerking 500 megawatt aan elektriciteit opwekken, maar zet niet voor de volledige honderd procent in op nucleaire energie. Zonne- en windenergie zijn beide belangrijke energiebronnen voor het bedrijf. Het doel is om vanaf 2030 compleet koolstofneutraal te opereren. Google is niet de enige met een dealtje met de nucleaire industrie. Zowel Microsoft als Amazon hebben geïnvesteerd in deze vorm van energieopwekking. Mochten deze samenwerkingen succesvol blijken, zou dat de deur kunnen openen voor meer bedrijven.

Nucleaire energie roept al jaren veel discussie op. Tegenstanders maken zich zorgen over de veiligheid, de kosten, en de opslag van kernafval. Hoewel SMR’s beloven deze zorgen te verminderen, is nog lang niet iedereen overtuigd. Toch groeit de belangstelling voor kernenergie als deeloplossing voor de klimaatcrisis. De Nuclear Energy Agency geeft in een rapport over SMR’s aan dat er op dit moment wereldwijd 56 reactoren in aanbouw zijn. Hoewel er geen in Nederland worden gebouwd, sluit de overheid het niet uit. Afgelopen maart schreef toenmalig minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een brief aan de Tweede Kamer met daarin een voorstel om het inzetten van deze technologie te verkennen.

Bronnen: Google, Bright, Kairos Power, Google