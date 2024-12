Dit lees je in KIJK editie 1-2025

Het is nog december maar de eerste KIJK van 2025 ligt nu al in de winkels. Met op de cover: de ijskoude waarheid over koudwaterbaden en zeven andere sportmythes.

In januari worden sportscholen traditiegetrouw weer overspoeld door mensen met goede voornemens. Misschien ben jij ook wel zo’n optimist. Je zult dan ongetwijfeld een hoop sportwijsheden horen die lang niet allemaal zo wijs zijn. Nikki Kolman, specialist topsport bij Kenniscentrum Sport en Bewegen, neemt samen met KIJK acht hardnekkige mythes onder de loep.

Verder in dit nummer:

Zeg ‘ns AAA | KIJK Kort

Hoe ver kan een Burmese python zijn bek openen? Je hebt het je waarschijnlijk nooit afgevraagd, maar deze onderzoeker wel. En meer wetenschaps- en technieuws.

Higgs XL | Far Out

In 2012 verkondigde CERN het grote nieuws dat het higgsdeeltje was gespot. En nu denken deze natuurkundigen iets zwaardere exemplaren ervan te hebben gevonden.

Misverstand

De eerste mensen die Jozef en Maria feliciteerden met de geboorte van hun zoontje Jezus waren drie koningen. Toch? Nou, dat staat niet in de originele bron…

(Kame)raad | Interview

Om lang en gelukkig te leven, zijn goede voeding en beweging belangrijk. Maar, zo waarschuwt psycholoog Marie-Anne Vanderhasselt: onderschat de kracht van vriendschap niet.

Kopzorgen | Wereldprojecten

Bij Mount Rushmore denk je waarschijnlijk ‘berg, Amerika, vier presidenten’… Onschuldig allemaal. Maar dat is het monument in de Black Hills allerminst.

Snoepscience

De middelpuntvliedende krachten van suikerspinnen, de bijzondere kristalstructuur van lolly’s, de vanderwaalskrachten van trekdrop: snoepgoed staat bol van de natuurwetten.

Kuurcrisis | In 5 minuten

Jarenlang bestreden antibiotica bacteriën met succes. Maar de ziekmakers vechten nu terug én artsen kampen met tekorten. Alles wat je moet weten over antibiotica op twee pagina’s.

Hemelse shots | In beeld

Ieder jaar kijken we weer uit naar de beelden van de Astronomy Photographer of the Year-wedstrijd. En ook dit keer worden we niet teleurgesteld.

Stroomstoring

De verkoop van elektrische auto’s kwam deze zomer in een dipje terecht. Ook zijn er vragen over de milieuvoordelen. Wordt de stekker uit de voertuigen getrokken?

Gadgetpret | Tech-toys

Een toetsenbord met één knop, een wel heel geavanceerde gamestoel, een laptop die uitblinkt in AI-toepassing, en nog veel meer hippe hebbedingen.

Gifdrama

Precies veertig jaar geleden ging het gruwelijk mis met een chemische fabriek in de Indiase stad Bhopal. Hoe kon het bij Union Carbide zo uit de hand lopen?

Q&A | KIJK Antwoordt

Waarom niezen sommigen in vredesnaam zo luid? Kan magma opraken? Hoeveel sterren hebben een kompaan? En meer prangende vragen beantwoord.

Schone schijn | Column

Was jij vlees met water om het bacterievrij te maken? Meerdere studies hebben uitgewezen dat dit onzinnig is. En daar wijst mythebuster Ronald Veldhuizen ons dan weer op.

