KIJK 2-2025 ligt in de winkels! Dit lees je in het nieuwe nummer

KIJK 2-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: bijt AI zichzelf straks in de staart?

Niemand ontkomt meer aan de overvloed aan door AI gegenereerde teksten en afbeeldingen op internet. Ook AI zelf niet, want kunstmatig intelligente systemen gebruiken steeds vaker hun eigen output om mee te trainen. Daardoor voeden ze zich continu met hun eigen fouten. En dat is vragen om problemen.

Verder in dit nummer:

Goed nieuws | Kijk Kort

Veelbelovende behandeling voor diabetes type 1 in de maak, poeder haalt CO 2 uit de lucht, robot verwijdert kernafval uit Fukushima, en meer recente studies in de schijnwerpers.

Worstcasescenario

Poetin dreigt geregeld met de inzet van kernwapens. Aan welke knoppen draait de NAVO als de Russische president daadwerkelijk op de rode kernknop drukt?

Schitterend | In 5 minuten

Van peperdure ringen tot tandartsboren, en van waterzuiveringsinstallaties tot satellieten: diamanten worden veelvuldig ingezet. En deze keer ook voor de In 5 minuten-rubriek.

Kosmoskennis

De mensheid kijkt al eeuwen naar de sterrenhemel, en niet alleen uit nieuwsgierigheid. De astronomische informatie was van grote invloed op het dagelijks leven van deze vijf beschavingen.

Groene delvers | Interview

Botanicus Antony van der Ent werkt met planten die waardevolle metalen uit de grond kunnen halen. De wereld lijkt alleen nog niet klaar voor deze milieuvriendelijke mijnbouw.

Hoogvliegers | In beeld

Samen met Columbus Travel hebben we dit jaar wederom de dronefotowedstrijd georganiseerd. En dit zijn de tien gelukkig winnaars.

Kattengejank

Taalkundigen proberen niet onze communicatie te doorgronden, maar ook dat van andere dieren. En het Meertens Instituut richt zich specifiek op poezenpraat.

Speursterren | Far Out

Het axion is een goede kandidaat om het donkere-materie-raadsel te ontrafelen. Maar dan moeten we het deeltje wel eerst vinden – en wie weet kunnen neutronensterren daarbij helpen.

Liefdesmonument | Wereldprojecten

Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen de Taj Mahal. Maar achter deze prachtige, marmeren trekpleister zit een hartverscheurende geschiedenis.

Zeemonsters

Onderzoek heeft onlangs aangetoond dat monstergolven nóg hoger kunnen worden dan we dachten. Maar wat zijn het eigenlijk? En onder welke omstandigheden ontstaan ze?

Printpret | Tech-toys

Maak kennis met de Canon Selphy QX20 – een draagbaar apparaatje dat je smartphonefoto’s op papier afdrukt – en meer gadgets uit deze rubriek.

Nuance

De productie van bioplastics is minder vervuilend dan die van conventionele kunststoffen. Maar er zitten ook haken en ogen aan dit ‘groene’ plastic. KIJK legt de voor- en nadelen op de weegschaal.

Bekvet | KIJK Antwoordt

In de winter smeren we er driftig op los met de lippenbalsem. Kan dit kwaad? En meer prangende vragen beantwoord in deze Q&A-rubriek.

Zaadzwendel | Column

Eens in de zoveel tijd klaarkomen, zou bij mannen nare ziektes zoals prostaatkanker kunnen voorkomen. Toch? Helaas, mythbuster Ronald Veldhuizen komt de pret bederven.

