KIJK 3-2026 is uit! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK 3-2026 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: hoe stuur je het slapende brein?

Als iemand lucide droomt, is diegene zich ervan bewust dat-ie droomt en kan-ie vaak ook z’n droom sturen. Slaaponderzoekers weten steeds beter hoe ze de kans op lucide dromen kunnen vergroten en hoe ze met de dromer kunnen communiceren. En dat opent de deur naar allerlei toepassingen. In KIJK editie 3 van 2026 lees je hier meer over.

Verder in dit nummer:

Hitsig | KIJK Kort

Planten gebruiken tal van trucs om bestuivers te lokken. Palmvarens, zo laat onderzoek nu zien, trekken een insect aan door heet te worden. En meer wetenschapsnieuws.

Ode aan Onnes

Een eeuw geleden stierf Heike Kamerlingh Onnes, de man die helium vloeibaar maakte en daarmee de natuurkunde in Nederland weer op de kaart zette. Zijn levensverhaal.

Oorzaak | In 5 minuten

Maastricht UMC+ boekt vooruitgang met een nieuwe behandeling tegen tinnitus. Een mooie aanleiding om deze oorsuizen eens onder de loep te nemen.

Spoedeisende hulp

De Nederlandse organisatie Protect Ukraine schakelt snel met Oekraïense soldaten, en levert – al dan niet bestaand – oorlogstuig waar op dat moment écht behoefte aan is.

Ruige ruimte | In beeld

Niet alleen op de aarde, maar op bijna alle planeten in ons zonnestelsel kan het af en toe flink stormen. En ja, er bestaan foto’s van deze buitenaardse winden.

Duistere drie

Wat hebben wereldleiders Trump, Poetin, Netanyahu en Erdoğan met elkaar gemeen? Ze scoren hoog op de drie karaktertrekken die samen de zogenoemde dark triad vormen.

Van top tot teen | Interview

In zijn nieuwste boek schetst Nico van Straalen de menselijke evolutie aan de hand van vijftig lichaamsdelen. Wij vroegen de bioloog het hemd van het lijf.

Bijvangst | Far Out

Een detector naast een kernfusiereactor zou zomaar eens nieuwe deeltjes op kunnen pikken, stellen deze natuurkundigen. Maar hoe realistisch is dit idee?

Binnenstebuiten | Wereldprojecten

Wanneer twee architecten hun plan voor het Centre Pompidou presenteren, joelt het publiek ze uit. Na de opening in 1977 slaat dit geluid echter om.

Levend lab

Jaren geleden bracht een vulkaanuitbarsting een nieuw eiland aan de IJslandse kust voort, waar niemand mag komen. Hoe ontwikkelde het leven zich hier zonder menselijke invloeden?

Handig! | Tech-toys

Je weet dat je oud wordt als deze nieuwe, modulaire stofzuiger je enthousiasme weet aan te wakkeren. En meer hebbedingen in de gadgetrubriek.

Verdedigingslinie

Nadat orkaan Sandy in 2012 dood en verderf zaaide in New York, zetten de Amerikanen een dijk van een plan op poten: The Big U. De eerste zone is inmiddels opgeleverd.

Vraagbaak | KIJK Antwoordt

Waarom houden katten van dozen? Kun je van manboobs afkomen? Waar komt de benaming stomme e vandaan? En meer prangende kwesties opgelost.

Broodje aap | Column

Een chimpansee is vier tot vijf keer sterker dan een mens – als we de geruchten mogen geloven. Doe maar niet, zegt Ronald Veldhuizen, want ze kloppen niet.