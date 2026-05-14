Dit duo van zwarte gaten is mogelijk het zwaarste ooit

Astronomen hebben twee zwarte gaten ontdekt die om elkaar heen draaien. Het is misschien het zwaarste duo dat ooit is ontdekt.

In een sterrenstelsel op 4,4 miljard lichtjaar afstand hebben wetenschappers mogelijk het zwaarste duo van zwarte gaten ontdekt dat ooit is gevonden. De kolossen hebben samen een geschatte massa die 60 miljard keer zo groot is als die van onze zon, wat minstens het dubbele is van het vorige recordhoudende tweetal.

Leegte zonder sterren

De zwarte gaten houden zich schuil in het midden van een sterrenstelsel genaamd Abell 402-BCG. In 2018 ontdekten astronomen dat het stelsel een ongebruikelijke ‘leegte’ had, een 3200 lichtjaar grote regio zonder sterrenlicht. Destijds vermoedden ze dat de duisternis werd veroorzaakt door een stofwolk die het licht van de sterren in dat gebied blokkeerde.

Maar nieuwe waarnemingen van de James Webb-ruimtetelescoop en de Very Large Telescope in Chili, gepubliceerd in het vakblad Astrophysical Journal Letters, onthullen nu dat de donkere regio helemaal geen sterren heeft. In plaats daarvan huisvest de leegte vermoedelijk twee superzware zwarte gaten die om elkaar heen dansen, zo schrijven de astronomen in hun artikel.

Chaotische tango

Wanneer sterrenstelsels botsen, wordt hun volledige inhoud – inclusief zwarte gaten – samengevoegd tot een nieuw stelsel. Door hun gigantische zwaartekracht zullen de superzware zwarte gaten uit het centrum van beide stelsels in een spiraal om elkaar heen gaan draaien. Hierdoor komen ze steeds dichter bij elkaar, totdat ze uiteindelijk samensmelten tot een nog groter zwart gat. Tijdens deze chaotische tango slingert het duo nabije sterren uit de kosmische danszaal.

De wetenschappers vermoeden dat Abell 402-BCG zich midden in dit proces bevindt, nadat het eerder is samengesmolten met een ander sterrenstelsel. Ze schatten dat het duo van zwarte gaten pas enkele tientallen miljoenen jaren samen is, wat in astronomische termen vrij kort is.

Grootste zwarte gat

Maar de dans zal waarschijnlijk niet lang meer duren, want de twee zwarte gaten zijn gedoemd om uiteindelijk samen te smelten. Ze zullen dan, voor zover bekend, een van de grootste zwarte gaten in het heelal vormen. Individuele zwarte gaten met meer dan 60 miljard keer zoveel massa als de zon zijn slechts een paar keer eerder ontdekt.

Zowel de grootte van de zwarte gaten als het stadium van de fusie maken deze waarneming zeldzaam. Wetenschappers hopen dat het duo meer inzicht kan geven in hoe fusies van superzware zwarte gaten verlopen en welke invloed ze hebben op de sterrenstelsels er omheen.

Bronnen: Astrophysical Journal Letters, Science News