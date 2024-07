KIJK 8/2024 ligt nu in de winkel!

De achtste KIJK van 2024 ligt in de winkels of bij abonnees op de mat. Met op de cover: van dataknooppuntje naar superhighway. Dit lees je nog meer.

In dertig jaar tijd is de Amsterdam Internet Exchange uitgegroeid van een wetenschappelijk internetknooppunt tot een van ’s werelds grootste verwerkers van dataverkeer, met klanten als Amazon, KPN en Netflix. KIJK ging langs bij een van de zestien datacentra.

Verder in dit nummer:

Toverballen | KIJK Kort

De laatste paar jaar kleuren steeds meer rivieren in Alaska feloranje. Wetenschappers zijn er nu over uit wat hier aan de hand is. En meer intrigerende ontdekkingen in onze nieuwsrubriek.

2-in-1 | In 5 minuten

Bij maar 1 op de 50.000 tot 200.000 bevallingen komt er een Siamese tweeling ter wereld. Alles wat je moet weten over deze met elkaar vergroeide, eeneiige tweelingen.

Stroomstoring

Door klimaatverandering lijkt de golfstroom die warm water van de tropen naar Noord-Europa brengt aan kracht te verliezen. Als dat zo doorgaat, heeft dat grote gevolgen.

Crashbestendig

Ga je deze zomer op vliegvakantie? Dan heb je vast goed uitgezocht op welke plek in het toestel je wil zitten. Maar welke stoel kun je het beste kiezen om een vliegramp te overleven?

Gestrand | Interview

Als er een dode bruinvis aanspoelt aan de Nederlandse kust, staan Lonneke IJsseldijk en haar team paraat om het dier te ontleden. Wij spraken met de gedreven bioloog.

Koude restjes | In beeld

Tijdens de Koude Oorlog had de Sovjet-Unie duizenden raketten klaarstaan. Een Nederlands duo zocht naar overblijfselen van de wapensystemen en legde ze op de gevoelige plaat vast.

Niets nieuws

Oorlogen, omgekomen bootvluchtingen, kindermishandeling… Je hoeft de krant maar open te slaan of je vindt er berichten over. Steeds meer mensen mijden daarom bewust of onbewust het nieuws.

Made in China | Wereldprojecten

Een barrière die er in 450 voor Christus voor moest zorgen dat onverlaten buiten de deuren bleven, trekt nu jaarlijks miljoenen bezoekers. Het verhaal van de Chinese Muur.

Knoopkosmos | Far out

Zijn de dimensies van ons universum aan elkaar geknoopt? Deze theoretisch natuurkundigen sluiten dat zeker niet uit.

Bijzondere bronnen

Volgens het Internationaal Energieagentschap is drie keer zoveel duurzame energie in 2030 ‘ambitieus, maar haalbaar’. Kunnen deze zes merkwaardige, natuurlijke bronnen helpen dat doel te bereiken?

Techspul | Tech-Toys

Een retroradio van LEGO, een binnencamera die je op afstand kunt draaien, een microfoon speciaal voor podcasts, en en en…

Groeicurve

Vanaf het jaar 1850 heeft de mens er qua lengte flink wat centimeters bij gekregen, maar nu lijkt deze groei te stagneren. Waar ligt dit aan? En hoe zijn we überhaupt zo groot geworden?

Vraagbaak | KIJK Antwoordt

Waarom is het na volle en nieuwe maan springtij? Hoe meet een smartwatch je slaap? Waar zijn de graancirkels gebleven? En meer prangende vragen beantwoord.

Hersenspinsels | Column

Draag jij nog draadloze Bluetooth-oortjes? Hou daar dan onmiddellijk mee op: het draadloze signaal straalt zó je brein in. Toch? Ben je mal, zegt Ronald Veldhuizen.

