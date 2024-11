De wintereditie van KIJK ligt nu in de winkel!

Het dubbeldikke winternummer van KIJK ligt in de winkels of bij abonnees op de mat. Met op de cover: hoe zinvol is het verzamelen van buitenaards materiaal? Dit lees je nog meer.

Stenen en gruis: als een ruimtesonde daarvan iets kan afleveren op aarde, is dat geweldig nieuws. Want verse bodemmonsters bevatten een schat aan informatie over het geologische verleden van een hemellichaam en over mogelijke levensvormen. Zelfs de maan heeft nog vele geheimen prijs te geven. In de wintereditie van KIJK lees je daar alles over.

Verder in dit nummer:

Sciencejournaal | KIJK Kort

Elektronica van zijde, de geheimen van de poolster, de trucs van de wielwebspin en meer wetenschapsnieuws.

Grote krimp

In veel landen daalt het aantal inwoners al een tijdje. Moeten we de noodklok luiden of loopt het allemaal wel los?

Kleur bekennen | Far Out

Zwarte gaten zijn zwart. Toch? In het vroege heelal hadden ze misschien wel degelijk een kleurtje, denken deze natuurkundigen.

Labspieren

Onderzoekers van over de hele wereld werken aan het nabootsen van spieren – maar dat is nog geen sinecure.

Slechte invloed | Interview

Techbedrijven hebben een te grote vinger in de pap en dat brengt onze democratie in gevaar, waarschuwt Stanford-wetenschapper Marietje Schaake.

Steentijd | In 5 minuten

Stonehenge trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. Alles wat je over dit monument moet weten op twee pagina’s.

Doorzakkers

Sommige steden, zoals Alexandrië en Jakarta, dreigen door zakkende bodems kopje onder te gaan. Wat doen we hieraan?

Kleinkunst | In beeld

Klein maar fijn. Dat zijn de inzendingen van de Nikon Small World Photography-wedstrijd dit jaar wederom.

Stralingsspook

Een hardnekkige mythe: van smartphonestraling kun je een hersentumor krijgen. Een grote overzichtsstudie vindt hier geen bewijs voor.

Bolwerk | Wereldprojecten

Deze editie een speciaal plekje voor Sphere, een megabol die niet misstaat tussen de andere lichtvervuiling in Las Vegas.

Groene opties

Het pesticidenprobleem is urgent. En dus wordt er hard gezocht naar milieuvriendelijkere alternatieven om gewassen veilig te houden.

Krachtpantser | Techspread

Defensie heeft zijn oog laten vallen op de Leopard 2 A8-tank. Wat maakt dit gevechtsvoertuig zo bijzonder.

Ontdekkingsrace

Biologen doen hun uiterste best om zoveel mogelijk soorten te ontdekken voordat die uitsterven.

Zelfsabotage

Deze gerenommeerde bedrijven lieten de spullen die ze op de markt brachten met opzet minder goed werken.

Sterrenstof

Door monsters van hemellichamen naar de aarde te brengen, hopen wetenschappers meer over het buitenaardse te weten te komen.

Klokheed | Tech-toys

Een horloge dat deels bestaat uit titanium uit de romp van een Lockheed SR-71 en meer gadgets.

Prachtpropoganda | In beeld

Waar we nu mensen aan het denken proberen te zetten met reclamespotjes en Instagram-ads, gebruikte men daar vroeger indrukwekkende posters voor.

Brombuis | KIJK Antwoordt

Een van de vele vragen die we ditmaal in deze rubriek beantwoorden: waarom zoemt een tl-lamp eigenlijk?

Franse bullshit

Labradors zijn lief, pitbulls agressief, beagles speels. Maar Ronald Veldhuizen schrijft dat je gedrag niet aan hondenrassen kunt koppelen.

Lucy ziet Sarah

De beroemde mensachtige die onderzoekers vijftig jaar geleden vonden, leverde cruciale inzichten op. Welke?

