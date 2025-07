De KIJK zomereditie is uit! Dit lees je in het extra dikke nummer

De extra dikke zomereditie van KIJK viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: glijden naar de veiligheid.

Vanuit je vliegtuigstoel hoor je van alles omgeroepen worden door het cabinepersoneel en de piloot. “Arm slides and cross-check.” “Tijdens het opstijgen is het niet toegestaan om elektronica te gebruiken.” En, als het echt je dag niet is: “Brace for impact.” Wat gaater precies schuil achter die zinnetjes? Je leest het in de zomereditie van KIJK.

Verder in dit extra dikke nummer:

Oerprint | KIJK Kort

Spaanse archeologen bestempelen een steen met een vingerafdruk van een neanderthaler erop tot kunst. En meer wetenschapsnieuws.

Duister verleden | Far Out

Laatst ving detector KM3NeT een glimp op van het energierijkste neutrino tot nu toe. Ontstaan bij het verdampen van een zwart gat, denken twee natuurkundigen.

Doodstrijd

Heel wat dieren vertonen rouwgedrag. Maar hebben ze ook echt een besef van de dood? Dat is onderwerp van discussie.

Bespottelijk | Interview

Toen geneticus Jan Hoeijmakers jaren geleden bepleitte dat DNA-schade veroudering veroorzaakt, lachte men hem uit. Nu niet meer.

Niet best | In 5 minuten

De Grieken gebruikten het al, Amerikanen stopten het in sigaretten en nu sterven er honderden Nederlanders per jaar aan: asbest. Alles wat je erover moet weten.

Terugstromen

Sommige rivieren waren in de negentiende eeuw zo vies dat we ze dichtgooiden. Nu willen we ze in ere herstellen.

Bos in beeld

ESA-satelliet Biomass gaat nauwkeuriger dan ooit de begroeiing op onze planeet in kaart brengen. Hoe en waarom?

Kijkgat | In beeld

Wie had gedacht dat mysterieuze gaten in de grond fotogenieke plekken vormden? Vijf verbazingwekkend mooie hell holes.

Status-switch | Wereldprojecten

Van probleemkind tot wereldicoon: het verhaal van het Sydney Opera House.

Win!

Van een LEGO-pakket tot museumtickets en van spectaculaire lampen tot een stapel

specials: KIJK trakteert deze zomer.

Ontkracht

Verdween de bevolking van Paaseiland door kannibalisme of kaalslag? Door geen van beide, wijst nieuw onderzoek uit

Fatale ideeën

De Amerikaan Thomas Midgley Jr. deed twee geniale uitvindingen. Helaas bleken ze

nogal giftig voor de wereld.

Onzichtbaar

Denk je aan een eettafel, dan zie je een blad met (meestal) vier poten voor je. Niet? Dan kan het zijn dat je afantasie hebt.

AI-race

Nu Amerika en China strijden om de beste AI-modellen, rijst de vraag: waar staat Europa in deze krachtmeting?

Mooi spul | Tech-toys

Een geigerteller voor in je zak, een ruimtehorloge, een slimme knikkerbaan en meer tofs in onze gadgetrubriek.

Ultralarm

Steeds meer deskundigen waarschuwen voor ultrabewerkt voedsel. Wat verstaan we hieronder?

Wetenswaardig | In beeld

Met de fotowedstrijd #ScientistAtWork zet Nature het werk van wetenschappers in het zonnetje. Dit zijn de winnaars

Vragenfestijn | KIJK Antwoordt

Waarom is vogelpoep wit? Hoe rekent een rekenmachine? Hoe spreek je tequila uit? En meer vragen beantwoord.

Hoogvliegers | Column

Presteren atleten die op grote hoogte trainen beter tijdens de wedstrijden? Ronald Veldhuizen zocht het uit.

Rubin-revolutie

Onlangs werden de eerste spectaculaire beelden van de Vera C. Rubin-telescoop vrijgegeven. Wat kunnen we nog meer verwachten?

Bestel KIJK 7/8-2025 in onze webshop!