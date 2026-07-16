Het zomernummer van KIJK ligt nu in de winkel! Dit lees je in de nieuwe editie

Het extra dikke zomernummer van KIJK viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: de hete geheimen van de zon.

De zon stelt astronomen al langere tijd voor een raadsel. De buitenste laag van zijn atmosfeer, de corona, is grofweg tweehonderd keer heter dan het zichtbare oppervlak. En dat terwijl de corona veel verder van de kern ligt, waar de zon zijn hitte produceert. Hoe dat kan, is een van de grootste geheimen van de zon. Je leest er alles over in de extra dikke zomereditie van KIJK.

Verder in dit nummer:

Scheurlijnen | KIJK Kort

Afrika splitst over miljoenen jaren mogelijk niet in twee, maar in drie continenten. En meer opvallend wetenschapsnieuws in deze rubriek.

Geschiedenisgeur

Er bestaan tal van schilderijen die historische gebeurtenissen in beeld brengen. Maar sommige onderzoekers gaan verder: zij laten je het verleden ruiken.

Vaste prik | In 5 minuten

Een cactus vraagt weinig aandacht, en is mede daardoor razend populair als kamerplant. Op deze twee pagina’s brengen we een ode aan de cactus.

Coronacrisis

De buitenste laag van de atmosfeer van de zon, de corona, is veel warmer dan je zou verwachten. Hoe dat kan? Astronomen zijn er nog niet over uit.

Klaarover | Interview

Walvissen volgen vaste migratieroutes in zee. Marien bioloog Nathalie Houtman zet zich met ziel en zaligheid in om deze Blue Corridors veiliger te maken.

Opslagruimte

Datacenters op het land verbruiken veel water en energie. Daarom willen tech-figuren als Elon Musk ze in het buitenaardse plaatsen. Is dit realistisch?

Kwaalkunst | In beeld

Natuurlijk is er niets moois aan het hebben van een ziekte of kwaal, maar onder de microscoop kan het er soms wel uitzien als een schilderij. Acht voorbeelden.

Uitgekraakt?

Twee van de zes naftakrakers in Nederland zijn vrij recent gesloten. Waarom? En wat betekent dit voor de chemische industrie van ons land?

Sterduo | Far Out

Planeten die niet rond één, maar twee sterren bewegen lijken een zeldzaamheid. Deze twee astronomen denken nu te weten waarom.

Rouwbot

Veel mensen verlangen ernaar om nog een keer met een overleden dierbare te praten. Een zogenoemde thanabot biedt die mogelijkheid deels. Maar is dit wenselijk?

Vreemde VTOL

Ze zijn er in allerlei soorten en maten: Vertical Landing and Take-Off-toestellen. Maar dit nieuwe, maffe exemplaar willen we je niet onthouden. Maak kennis met Cyclone.

Puzzelpret

We kunnen er een heel verhaal van maken, maar het is wat het is: zes pagina’s aan uiteenlopende puzzels.

Kantelpunt | Wereldprojecten

Na WO II verrezen overal oersaaie woonwijken in Rotterdam. Dat moet anders, dacht Piet Blom, en hij kwam op de proppen met zijn kubuswoningen.

Ruimtelijk figuur | In beeld

Een vleermuis, het hoofd van een heks, de hand van God. In deze acht buitenaardse objecten menen we een herkenbare vorm te ontwaren.

Tring! | Tech-toys

Ook verkeersdeelnemers met een noisecancelling koptelefoon willen waarschuwen? Dan is deze bel iets voor jou. En meer gadgets in deze rubriek.

Onzichtbaar leed

Jeuk associëren we vaak met brandnetels, muggenbulten en uitslag. Maar eenvijfde van de mensen ervaart ooit aanhoudende jeuk zonder aanwijsbare oorzaak. Hoe kan dat?

IA-AI

Om de communicatie van dieren onder de loep te nemen, schakelen biologen steeds vaker de hulp in van AI. En deze methode kent voordelen, maar ook nadelen.

Vraagbaak | Kijk Antwoordt

Waarom piepen sportschoenen op een gladde vloer? Waarom wordt chocolade soms wit? En meer prangende kwesties beantwoord.

Zweverig | Column

Door toedoen van twee botsende gravitatiegolven, zou de zwaartekracht op aarde op 12 augustus voor 7,3 seconden wegvallen. Maar Ronald Veldhuizen fileert het verhaal.

Sleutelrol?

Volgens een recente studie zouden micronutriënten, zoals ijzer en zink, onze evolutie hebben bepaald. Maar er klinkt kritiek.