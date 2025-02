Steden krijgen door klimaatverandering steeds meer last van ratten

Grote steden, waaronder Amsterdam, ervaren de laatste jaren steeds meer overlast door ratten. Dat komt vooral door klimaatverandering.

Wetenschappers voorspellen al jaren dat plaagdieren zullen profiteren van een opwarmend klimaat. Een nieuwe studie bevestigt nu dat rattenpopulaties het snelst groeien in steden waar ook de gemiddelde temperatuur het snelst is gestegen, waaronder Amsterdam. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

Rattenmeldingen

Het is onwijs moeilijk om te tellen hoeveel ratten er in een stad leven, dat is dus ook niet wat de wetenschappers hebben gedaan. In plaats daarvan keken ze naar het aantal meldingen van ratten die zijn bijgehouden door steden.

De onderzoekers keken alleen naar steden als die ten minste zeven jaar aan data hadden en de manieren voor het verzamelen daarvan niet waren veranderd. Ze hielden zo dertien Amerikaanse steden over. Verder konden ze ook data vinden voor drie steden buiten de VS: Tokio, Toronto en Amsterdam.

De analyse onthulde dat de rattenmeldingen in elf van de zestien steden waren toegenomen. Vooral inwoners van Washington DC, San Francisco, Toronto, New York en Amsterdam werden de afgelopen jaren steeds vaker geteisterd door het plaagdier.

De onderzoekers keken vervolgens naar enkele factoren die de toename zouden kunnen verklaren. Het sterkste verband vonden ze met klimaatverandering. In steden waar de gemiddelde temperatuur het sterkt was toegenomen, nam ook het aantal ratten het sterkst toe. Maar ook de mate van verstedelijking en de bevolkingsdichtheid hadden beide flinke invloed.

Kopzorgen

De resultaten zijn geen verrassing. Het was al bekend dat in koude steden het aantal ratten in de winter afneemt en in de zomer weer toe. Het is dus logisch dat ratten profiteren van een opwarmend klimaat.

Ratten zijn kleine zoogdieren en kunnen niet goed tegen de kou. Warmere temperaturen, zeker in de winterperiode, zorgen ervoor dat ze een groter deel van het jaar buiten kunnen zoeken naar eten en meer tijd hebben om zich voort te planten.

Groeiende rattenpopulaties zorgen voor heel wat kopzorgen. De dieren beschadigen infrastructuur, vervuilen voedsel en kunnen zelfs brand veroorzaken door draden door te knagen. CNN meldt dat ratten in de VS ieder jaar naar schatting 27 miljard dollar aan schade veroorzaken. Daarnaast verspreiden ze ook een hoop parasieten en ziektes. Een bekende is de ziekte van Weil, ook wel rattenziekte genoemd.

In slechts drie van de onderzochte steden nam het aantal ratten juist af: in Tokio, New Orleans en Louisville. Volgens de onderzoekers zijn er in Tokio hoge culturele verwachtingen op het gebied van hygiëne, waardoor er bijna geen afval op straat ligt en ratten dus geen eten kunnen vinden. New Orleans heeft een organisatie die actief ratten bestrijdt en inwoners informeert over het voorkomen van rattenplagen.

Misschien dat Amsterdam daar nog wat van kan leren.

Bronnen: Science Advances, CNN, New Scientist

Beeld: Chanawat Phadwichit/Getty Images