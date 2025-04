Moleculen betrokken bij afweerreacties beïnvloeden ook je gedrag

Bepaalde eiwitten die het immuunsysteem op gang helpen, kunnen er ook voor zorgen dat je je angstig voelt wanneer je ziek bent.

Als je ziek bent, voel je je meestal moe. Ook wil je waarschijnlijk graag verzorgd worden en kun je je angstig voelen. Je gedrag kan dus veranderen op het moment dat je je fysiek niet goed voelt. Wetenschappers uit Amerika hebben nu een mogelijk mechanisme gevonden dat daaraan bijdraagt. Ze ontdekten dat moleculen die helpen om infecties te bestrijden, ook een werking hebben op bepaalde regio’s in het brein. Dit beschreven ze in het vakblad Cell.

Lees ook:

Koortseffect

Ons afweersysteem bestaat uit enorm veel cellen. Daarom zijn er moleculen nodig om al die cellen te reguleren. Die moleculen zijn eiwitten genaamd cytokinen. Deze worden uitgescheiden door verschillende witte bloedcellen en geven signalen af om een afweerreactie in gang te zetten. De onderzoekers zagen al eerder dat een activatie van het immuunsysteem invloed kan hebben op het gedrag. Ze ontdekten namelijk dat gedragssymptomen van kinderen met autisme verminderden wanneer ze koorts hadden. Dit wordt het koortseffect genoemd.

De wetenschappers wilden uitzoeken waardoor dit kwam. Bij volgend onderzoek met muizen zagen ze dat de specifieke cytokinen van het koortseffect zich bonden aan receptoren in een hersengebied dat te maken heeft met zintuigelijke waarnemingen, de somatosensorische cortex. Veel activiteit in deze regio kan zorgen voor symptomen van autisme. Door de binding van de cytokinen werden de neuronen juist minder actief, wat het koortseffect verklaart: er is minder activiteit in dat gebied vanwege moleculen die vrijkomen als je ziek bent, dus zijn er minder symptomen van autisme.

Beschermende angst?

In het huidige onderzoek keken de neurobiologen naar dezelfde cytokines, maar dan in een ander gebied van het muizenbrein. Die regio, genaamd de amygdala, is betrokken bij verschillende emoties, zoals angst en spanning. Als de amygdala actiever is, kun je je bijvoorbeeld meer gespannen voelen. Uit het onderzoek bleek dat de cytokinen in dit gebied ervoor zorgden dat de neuronen actiever werden – anders dus dan bij de somatosensorische cortex. Dit verklaart waarom je je angstiger kunt voelen als je ziek bent.

De onderzoekers speculeren dat deze angstigheid een voordeel kan zijn als iemand ziek is. Als je angstiger bent, blijf je eerder weg van anderen en is de kans kleiner dat de infectie zich verspreidt.

Bronnen: Cell, EurekAlert!

Beeld: Rex-pickar/Unsplash