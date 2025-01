Een eeuw na zijn ontdekking is dit kleine zoogdier voor het eerst levend gefotografeerd

Meer dan een eeuw na zijn ontdekking is de Mount-Lyellspitsmuis eindelijk voor het eerst levend gefotografeerd.

De Mount-Lyellspitsmuis (Sorex lyelli) leeft in een klein gebied in het oosten van het Sierra Nevada-gebergte in Californië. In 1902 werd het zoogdier voor het eerst beschreven. Sindsdien zijn er bijna geen waarnemingen meer gedaan, foto’s waren er dan ook niet. Daarmee was de Mount-Lyellspitsmuis de enige bekende zoogdiersoort in Californië die nog nooit levend was gefotografeerd. Bovendien was er daardoor erg weinig bekend over dit dier.

Maar daar is nu verandering in gekomen. Studenten van onder meer de University of California (Berkeley) en California Academy of Sciences trokken afgelopen herfst het Sierra Nevada-gebergte in. In een koud, moerasachtig gebied op ruim 2000 meter hoogte gingen ze op zoek naar de Mount-Lyellspitsmuis.

Lees ook:

Bijna zo klein als een insect

De studenten zetten 150 putvallen uit – plastic bekertjes die ze ingroeven in de aarde. Met meelwormen en kattenvoer probeerden ze de spitmuis erin te lokken, die er vervolgens zelf niet meer uit zou kunnen klimmen. Iedere val moest om de twee uur gecontroleerd worden. Spitsmuizen hebben namelijk een enorm snel metabolisme en moeten continu blijven eten. In een val kunnen ze dus niet lang overleven – een van de redenen waarom de Mount-Lyellspitsmuis nog nooit levend was gefotografeerd.

Binnen 24 uur hadden ze al meerdere spitsmuissoorten gevangen, vooral in de nacht en vroege ochtend. Een van die soorten was de Mount-Lyellspitsmuis. Een genetische analyse na hun expeditie naar Sierra Nevada bevestigde dat.

Net als andere spitsmuizen, is de Mount-Lyellspitsmuis erg klein. Hij is maximaal 10 centimeter lang en weegt slechts 4 tot 5 gram. Een van de gevangen exemplaren woog zelfs maar 1,5 gram. “Het was heel anders dan het vasthouden van een muis of een hamster”, zegt Prakrit Jain, een van de studenten, tegen The Guardian. “Deze spitsmuizen zijn bijna net zo klein als een insect.”

In deze video vertellen de studenten over hun zoektocht:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Foto’s zijn belangrijk

De foto’s en video’s helpen wetenschappers niet alleen om de soort beter te beschrijven, maar kunnen ook bijdragen aan het beschermen van de soort. De Mount-Lyellspitsmuis heeft namelijk een klein leefgebied, dat door klimaatverandering alleen maar kleiner wordt. Studies voorspellen dat 50 tot 90 procent van zijn leefgebied zal verdwijnen voor 2080.

Volgens de studenten is het maken van foto’s een belangrijke manier om de biodiversiteit in een veranderende wereld te catalogiseren en het publiek een band te laten kweken met een dier. “Als we kijken naar de uitstervingscrisis en de soorten dieren die erdoor getroffen worden, zien we dat veel dieren verdwijnen zonder enige vorm van documentatie”, zegt Vishal Subramnyan, een van de studenten tegen The Guardian. “Een dier als de Mount-Lyellspitsmuis zou, als het niet gefotografeerd of onderzocht was, gewoon stilletjes verdwenen kunnen zijn als gevolg van klimaatverandering en dan zouden we er helemaal geen idee van hebben.”

Bronnen: California Academy of Sciences, The Guardian