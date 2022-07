Waar laten we al ons kernafval?

Nieuwe kerncentrales zijn volgens het regeerakkoord een optie voor betrouwbare elektriciteit zonder CO 2 -uitstoot. De politieke discussie daarover is nog in volle gang, maar stel dat we straks nieuwe kerncentrales bouwen… Waar blijven we dan met al ons kernafval?

Ruim een meter onder mijn voeten ligt het meest angstaanjagende goedje van Nederland. Hier, bij de centrale organisatie voor radioactief afval COVRA in Vlissingen, komt al het kernafval van ons land samen. Injectiespuitjes met druppels radioactief materiaal voor medische scans, afval van verbruikte splijtstofstaven uit de kerncentrale Borssele (die een kilometer verderop ligt), en alles daartussenin.

Oranja massa beton

Verhoudingsgewijs is het maar weinig materiaal. Een colablikje splijtstof levert al genoeg stroom voor een heel mensenleven. Helaas blijft het bijbehorende ijsklontje aan kernafval wel tienduizenden jaren hoogradioactief. Hoe wil Nederland daar mee omgaan? COVRA’s adjunct-directeur Ewoud Verhoef leidt me vandaag rond door het pas uitgebreide HABOG-gebouw, de Nederlandse opslag voor hoogradioactief afval.

Een feloranje massa beton, met metershoge formules over kernreacties op de gevel. Het gebouw valt nogal op tussen de grauwe gebouwen in de Vlissingse haven. Bewust, want de organisatie laat graag zien dat ze er is, en is zo open mogelijk over wat ze doet. Maar die openheid heeft wel grenzen.

Zo vind je om COVRA misschien geen hek met prikkeldraad, zoals bij nucleaire installaties in de landen om ons heen, maar wel een flinke gracht. Ook wordt mijn identiteitsbewijs gecontroleerd voor ik naar binnen mag. Een routineklus voor de receptionist, want COVRA organiseert jaarlijks rondleidingen voor zo’n tweeduizend bezoekers. Die mogen net als ik tot in het HABOG komen. Voor we daar binnengaan, krijg ik eerst een stralingsmeter aan mijn broek.

Het kenmerkende gebouw van COVRA, ook wel HABOG genoemd (naar Hoogradioactief Afval Behandelings- en OpslagGebouw). © Lex van Lieshout/ANP

Beeld: BET NOIRE/GETTY IMAGES