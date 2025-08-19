Maak kennis met Splash: de otter die zoekt naar vermiste personen

Splash is een kleinklauwotter, net als deze hierboven. Beeld: Ger Bosma/Getty Images.

Otters kunnen onder water ruiken. In Florida gebruikt Splash die vaardigheid om te zoeken naar vermiste personen in het troebele water van de Amerikaanse staat.

De politie zet geregeld honden in die met hun uitstekende reukvermogen vermiste personen kunnen opsporen. Maar als de zoektocht in het water plaatsvindt, kunnen ze maar beperkt helpen. In Florida, een Amerikaanse staat met veel water, zocht Mike Hadsell van Peace River K9 Search and Rescue naar een oplossing.

Opblaaszwembad

“Ik dacht: waarom kunnen we geen otter trainen om dit soort werk te doen?”, zegt Hadsell tegen de lokale nieuwszender WTSP. Otters kunnen onder water ruiken door zelf luchtbellen te maken; de luchtbellen vangen geurstoffen uit hun omgeving op, zodat de dieren die vervolgens via hun neus kunnen detecteren. Toen een dierentuin in Arizona over zijn bijzondere plan hoorde, doneerde die een ideale kandidaat: een kleinklauwotter genaamd Splash.

Hadsell heeft Splash iets meer dan een jaar getraind in een opblaaszwembad in zijn achtertuin. Daar leerde hij hem de geur van mensenresten herkennen en lokaliseren. Voor goed werk kreeg Splash zijn favoriete snack: zalm.

Interesse van de FBI

Momenteel zijn er meer dan tweeduizend openstaande zaken van vermiste personen in Florida. Een deel van die mensen zal helaas op de bodem van de troebele en moerasachtige wateren liggen. Door het slechte zicht onder water zijn zij voor duikers onvindbaar.

“Het is de taak van Splash om menselijke slachtoffers te vinden in situaties waarin wij ze niet kunnen zien”, vertelt Hadsell aan WTSP. Volgens Popular Science heeft Splash al drie vermiste personen kunnen vinden. De otter wekt dan ook al interesse bij verschillende instanties. Hadsell zegt dat hij zelfs verzoeken heeft ontvangen van de FBI.

Gevaarlijke alligators

In Florida brengt elke waterexcursie overigens wel gevaren met zich mee die niet bestaan in opblaasbadjes. “We maken ons zorgen over de alligators”, zegt Hadsell. “Het is voor ons beiden gevaarlijk. Ik ben al eens alligators tegengekomen.”

Peace River K9 Search and Rescue neemt daarom extra voorzorgsmaatregelen om Splash te beschermen. Hij is altijd vastgebonden aan een lijn, terwijl zowel menselijke waarnemers als sonarapparatuur continu zijn bewegingen volgen.

Splash is momenteel de enige otter die dit werk doet, maar Hadsell verwacht dat er nog meer zullen volgen. “Ik denk dat ze over tien jaar waarschijnlijk standaard zullen zijn.”

Bronnen: Popular Science, WTSP