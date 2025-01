COVID-19-patiënten krijgen reukvermogen terug dankzij neusinjecties

Wetenschappers herstellen het reukvermogen van patiënten na een COVID-19-infectie met een injectie van lichaamseigen bloedplaatjes.

De geur van je favoriete parfum, gerecht, of bloem is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar mensen die hun reukvermogen zijn verloren door COVID-19 moeten het soms jaren na hun infectie nog zonder deze geuren doen. Nu biedt een veelbelovende behandeling, gebaseerd op lichaamseigen bloedplaatjes, eindelijk hoop.

Lees ook:

Geurtraining

Sinds de uitbraak van COVID-19 is geurverlies een van de meest kenmerkende symptomen van de ziekte. Hoewel de meeste mensen hun reuk binnen enkele weken of maanden spontaan terugkrijgen, blijft een deel van de patiënten maanden- of zelfs jarenlang worstelen met een verstoord reukvermogen. Dit probleem komt het vaakst voor bij vroege varianten van het SARS-CoV-2-virus.

Geurtraining kan soms een oplossing bieden, maar heeft niet altijd het gewenste effect. Tijdens deze behandeling moeten patiënten regelmatig aan sterke geuren ruiken, zoals koffie en citroen, om zo hun neus weer aan de gang te krijgen. Maar voor veel mensen die al langere tijd last hebben van geurverlies, zorgt geurtraining niet meer voor verbetering.

Plasma-injecties

Zara Patel, arts en onderzoeker aan de Stanford University in Amerika, ging daarom op zoek naar een nieuwe behandeling. Samen met collega’s wendde ze zich tot bloedplaatjes. Deze cellen, die normaal betrokken zijn bij wondgenezing, blijken ook een regeneratief effect te hebben op beschadigde weefsels. Patel en haar team ontwikkelden een behandeling waarbij bloed van de patiënt wordt afgenomen, waarna het plasma – de vloeistof die rijk is aan de bloedplaatjes – eruit wordt gefilterd en in de neus geïnjecteerd.

Vervolgens voerden de onderzoekers een proef uit op patiënten met langdurig geurverlies. 32 deelnemers werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De eerste groep kreeg drie plasma-injecties, verspreid over zes weken. De tweede groep kreeg precies dezelfde behandeling, maar werd geïnjecteerd met een zoutoplossing in plaats van het lichaamseigen plasma. Beide groepen namen daarnaast deel aan geurtraining.

Met sprongen vooruit

Voorafgaand aan het onderzoek konden de deelnemers gemiddeld de helft van de veertig geuren die onderdeel uitmaken van de geurtraining identificeren. Een jaar later bleek dat de groep die injecties met bloedplaatjes had ontvangen gemiddeld negen nieuwe geuren kon onderscheiden. De controlegroep merkte nauwelijks verbetering, met een toename van slechts één geur.

Hoewel er vervolgonderzoek moet worden gedaan om onder andere te achterhalen of de resultaten blijvend zijn, gebruikt Patel de behandeling al bij haar eigen patiënten. Een tweede kliniek in het Verenigd Koninkrijk is van plan de injecties vanaf februari aan te bieden.

Patel vertelt aan New Scientist dat de nieuwe behandeling veel impact heeft op de kwaliteit van leven van haar patiënten. “Veel patiënten komen bij me terug om te vertellen hoe blij ze zijn dat ze allerlei dingen weer kunnen ruiken – hun favoriete bloem, vers brood, of hun pasgeboren kleinkind.”

Bronnen: Wiley Online Library, New Scientist

Beeld header: Fusion Medical Animation/Unsplash