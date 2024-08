‘Straatverlichting maakt boomblad taaier’

De textuur van boombladeren zou veranderen door de constante blootstelling aan straatverlichting. En daar lijken insecten een broertje dood aan te hebben.

Het laatste decennium is lichtvervuiling ieder jaar met ongeveer 10 procent toegenomen. En dat heeft zo zijn impact, zou maar weer eens blijken uit een studie van de Chinese Academy of Sciences. Kunstmatig licht dat dag en nacht aanstaat, maakt de bladeren van nabije bomen namelijk taaier en insecten lijken deze structuur minder aantrekkelijk te vinden.

Lees ook:

5500 bladeren

De onderzoekers merkten op dat bomen die continu werden blootgesteld aan straatverlichting in Beijing minder vraatschade hadden dan bomen waarbij het ’s avonds en ’s nachts gewoon donker was. Ze besloten daartoe het fenomeen verder te onderzoeken bij de honingboom en de zachte es, boomsoorten die veel voorkomen aan de kant van de weg.

Ze verzamelden op dertig plekken in Beijing zo’n 5500 bladeren van 180 bomen. Sommige daarvan bevonden zich dag en nacht in de oranje gloed van straatverlichting, de andere niet. Vervolgens maten de onderzoekers de lengte, stevigheid, en water- en voedingsstoffengehalte van de bladeren. Ze noteerden bovendien de hoeveelheid schade die was toegebracht door insecten.

Lastig kauwen

De honingboom die langer in kunstmatig licht staat, blijkt lagere concentraties van de essentiële voedingsstoffen stikstof en fosfor te bevatten. De zachte es die continu beschenen wordt, laat juist een hogere concentratie stikstof zien, maar wel minder van de insectenwerende stof tannine. Bovendien heeft hij kleinere bladeren dan soortgenoten die geregeld in het donker staan.

Wat wel bij beide boomsoorten opviel, was dat de bladeren stugger waren onder invloed van continue straatverlichting. Dat maakt het lastiger om erop te kauwen. Dit zagen de onderzoekers dan ook terug in de vraatschade. 2,1 procent van de bladeren van honingbomen in de verlichte gebieden vertoonden schade door insecten tegenover 5,3 procent in de donkere gebieden. Voor de zachte es was dit 2 procent tegenover 4,1 procent.

Kettingreactie

Fijn toch, minder vraatschade? Nou nee, aldus de onderzoekers. Als stadsbomen minder worden aangevreten door insecten, kan dit tot een kettingreactie leiden. Zo legt hoofdonderzoeker Shuang Zhang uit: “Verminderde herbivorie van insecten kan op zijn beurt leiden tot minder roofinsecten, insectenetende vogels en andere dieren die van de insecten afhankelijk zijn.” Dit terwijl insecten het de laatste decennia al moeilijker hebben. “We moeten dan ook meer aandacht besteden aan deze trend.”

Bronnen: Frontiers in Plant Science, National Geographic, The Guardian

Beeld (blad zachte es): Jerzy Opioła/CC BY-SA 3.0