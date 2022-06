Thaise kippen gaan op cannabisdieet

In plaats van antibiotica krijgen deze Thaise kippen een wel heel bijzonder dieet om van een nare ziekte af te komen.

Infectieuze bronchitis is een ziekte die bij kippen voorkomt. Het kan de ademhaling, nieren en darmen aantasten en is ook erg besmettelijk. Ter behandeling krijgen de vogels antibiotica, maar dat heeft ook nadelen. Als we er te veel van gebruiken, bouwen bacteriën hun weerstand tegen die middelen op en werken ze uiteindelijk helemaal niet meer. Daarom besloot een Thaise kippenboer een wat minder traditionele oplossing te proberen.

De man verbouwt ook cannabis – alleen voor medicinale doeleinden, natuurlijk. Hij produceert veel meer dan dat hij kwijt kan en heeft dus altijd een hoop bladeren over. Toen zijn dieren ziek werden, begon hij zich af te vragen of ze zich beter zouden voelen nadat ze wat cannabis ophadden. Hiermee trok hij de aandacht van onderzoekers aan de Chiang Mai Universiteit.

Tijdens het experiment werden meer dan duizend kippen op een cannabisdieet gezet. Sommige kregen het door hun water gemixt, terwijl andere direct de blaadjes aten. Ook verschilde de hoeveelheid cannabis per kip. Er werd goed gelet op de groei en gezondheid van de dieren, en ook de kwaliteit van het vlees en de eieren werd in de gaten gehouden.

De universiteit heeft nog geen officiële resultaten gepubliceerd. Wel is de eerste reactie positief. De kippen lijken minder ziek te worden dankzij hun nieuwe dieet. Ook heeft de cannabis geen invloed gehad op het gedrag van de dieren en is het vlees dat ze leveren net zo lekker als voorheen. Sterker nog, als je kijkt naar de hoeveelheid proteïne, vet en vocht en de zachtheid van het vlees is de cannabiskip beter dan normaal.

De proef was dus een succes. Boeren hopen daarom dat antibiotica in de toekomst volledig vervangen kan worden door cannabis, om zo de nadelige effecten ervan te vermijden. Dan moeten we alleen opletten dat we geen drugsverslaafde kippen krijgen.

Bronnen: The Guardian, The Nation Thailand, IFLscience

Beeld: Pixabay/Alexas_Fotos