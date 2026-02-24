Gevaarlijke hitte voor Tour de France-wielrenners slechts ‘kwestie van tijd’

Wetenschappers hebben laten zien dat zomerse sportevenementen zoals de Tour de France steeds vaker last zullen krijgen van extreme hitte.

De opwarming van de aarde vormt een steeds grotere bedreiging voor zomerse sportevenementen in Europa, zoals de Tour de France, omdat sporters meer risico lopen op oververhitting. Dat is de conclusie van een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Extreme hitte

Tijdens het sporten produceert je lichaam veel warmte. Die hitte raak je weer kwijt door bijvoorbeeld te zweten. Maar als het buiten erg warm of vochtig is, lukt het je lichaam niet goed om af te koelen. Door deze zogeheten hittestress lopen sporters in de zomer het risico om oververhit te raken, wat zeer schadelijk en zelfs dodelijk kan zijn.

De onderzoekers wilden daarom weten hoezeer het risico op hittestress is toegenomen. Ze keken daarvoor specifiek naar de Tour de France, een meerdaagse wielerwedstrijd die plaatsvindt in hartje zomer. Ze analyseerden weergegevens (zoals temperatuur en luchtvochtigheid) voor vijftig edities van de wielerronde – tussen 1974 en 2023.

Volgens de onderzoekers is het risico op hittestress op de locaties van de Tour de France gestaag toegenomen, waarbij in het afgelopen decennium verreweg het hoogste aantal extreme hitteperiodes voorkwam. Ondanks deze trend is het de Tour tot nu toe gelukt om ernstige gezondheidsrisico’s tijdens etappes te vermijden, hoewel het soms weinig scheelde.

Gelukkige race, tot nu toe

“In onze analyse zien we bijvoorbeeld dat er in Parijs in juli (de maand van de Tour de France, red.) de afgelopen vijftig jaar vijf keer een hoog risico op hittestress was, waarvan vier keer sinds 2014”, zegt hoofdonderzoeker Ivana Cvijanovic in een persbericht. “Ook andere steden hebben in juli veel dagen met extreme hitte gekend, maar gelukkig niet op de datum van een etappe van de Tour de France.”

“In zekere zin kunnen we zeggen dat het een buitengewoon gelukkige race is, maar nu recordbrekende hittegolven steeds vaker voorkomen, is het slechts een kwestie van tijd voordat de Tour te maken krijgt met extreme hitte die de bestaande veiligheidsprotocollen op de proef zal stellen”, aldus Cvijanovic.

Routes aanpassen

In het zuiden van Frankrijk zijn de risico’s op hittestress tijdens een etappe het hoogst, zoals rond Toulouse, Pau en Bordeaux in het zuidwesten en rond Nîmes en Perpignan in het zuidoosten. De onderzoekers waarschuwen ook dat locaties zoals Parijs en Lyon steeds vaker kampen met extreme hitte. “Bij het plannen van etappes in deze regio’s moet extra voorzichtigheid worden geboden.”

Op de locaties voor klassieke bergetappes, zoals Col du Tourmalet en Alpe d’Huez, is het risico op hittestress veel kleiner. Tijdens de Tour de France zijn daar in de afgelopen vijftig jaar geen periodes met gevaarlijke hitte gemeten.

Volgens de onderzoekers laat hun studie zien dat het binnenkort waarschijnlijk nodig zal zijn om de planning, routes en veiligheidsmaatregelen aan te passen om de risico’s voor de wielrenners, medewerkers en toeschouwers te verminderen. Hoewel deze studie specifiek keek naar de Tour de France, benadrukken de onderzoekers dat andere sportevenementen in de zomer, zoals voetbalwedstrijden, met dezelfde uitdagingen te maken krijgen.

Bronnen: Scientific Reports, ISGlobal via EurekAlert!

Beeld: Razvan/Getty Images