Extreme droogte onthult verdronken dorp in Griekenland

Door extreme hitte en aanhoudende droogte in Griekenland is een verdronken dorp in het belangrijkste stuwmeer van Athene opgedoken.

De inwoners van het Griekse dorpje Kallio moesten in de jaren zeventig van de vorige eeuw gedwongen verhuizen om plaats te maken voor de Mornos-dam. Hierdoor ontstond er een gigantisch stuwmeer – met Kallio op de bodem. Door extreme droogte in Griekenland staat het water ruim 30 procent lager dan normaal, waardoor sommige gebouwen weer opduiken.

De 80 huizen, een kerkje en een school werden opgeofferd voor het stuwmeer dat Athene nu voorziet van water. Tot nu toe was het verdronken dorp pas een keer eerder boven water gekomen, dat was na een eveneens droge periode in 1990.

Het water in het stuwmeer staat ruim 30 procent lager dan normaal. Beeld: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images.

Hoewel Griekenland bekend is met hittegolven, is de droogte dit jaar extra heftig. Na de mildste winter ooit, volgde de warmste juni sinds 1960. Juli was zelfs de warmste juli ooit gemeten in het land. Persbureau AFP meldt dat er in de Athene-regio bovendien al twee jaar amper regen is gevallen. De combinatie van droogte en hitte heeft ervoor gezorgd dat het water in het stuwmeer met 40 meter is gezakt.

Griekse autoriteiten hebben de 3,7 miljoen inwoners van de regio opgeroepen om zuinig om te gaan met water. Premier Kyriakos Mitsotakis waarschuwde: “We hebben niet de luxe om water te verspillen in een tijd waarin we zeker weten dat we minder zullen hebben.”

