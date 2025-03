Galapagosvogels krijgen een soort ‘road rage’ door verkeersgeluiden

Wetenschappers tonen aan dat verkeerslawaai ervoor zorgt dat vogels op de Galapagoseilanden agressiever worden.

Een auto die je afsnijdt kan de woede doen opborrelen – een typisch geval van ‘road rage’. Maar niet alleen mensen kunnen agressief worden door verkeer, ook vogels vertonen soortgelijk gedrag. Deze agressiviteit ontstaat alleen niet in het verkeer, maar ernaast. Onderzoekers uit Wenen onderzochten namelijk het effect van verkeerslawaai op het gedrag van vogels op de Galapagoseilanden. Wat bleek? Ze werden agressiever en ze pasten ook hun liederen aan. Dit publiceerden de biologen in het vakblad Animal Behavior.

Galapagoseilanden

De Galapagoseilanden, 800 kilometer van de kust van Ecuador, zijn vooral bekend vanwege het baanbrekende onderzoek van Charles Darwin in 1835. De eilanden waren een goede plek om waarnemingen te doen voor zijn theorie over natuurlijke selectie, omdat op elk eiland de evolutie op een net andere manier plaatsvond. Bovendien zijn soorten net wat anders dan op het vaste land. Dit is ook het geval bij de mangrovezanger, gele zangvogeltjes op de Galapagoseilanden.

Maar de eilanden zijn erg veranderd sinds Darwins reis. Er wonen steeds meer mensen, en het toerisme stijgt elk jaar met 6 procent. Deze toename zorgt voor meer verkeer op de eilanden, en daardoor ook voor meer lawaai. De biologen wilden weten wat dit lawaai doet met het gedrag van de mangrovezangers.

Luidspreker

Om dit te onderzoeken zetten ze een experiment op. Dit deden ze op de eilanden Santa Cruz en Floreana. Santa Cruz is groter en dichtbevolkter dan Floreana, dus daar rijden meer voertuigen die voor verkeerslawaai zorgen. Ze observeerden mangrovezangers op twintig plekken aangrenzend aan de weg, en achttien plekken op meer dan honderd meter afstand van de weg.

Op deze locaties speelden ze via een luidspreker eerder opgenomen geluiden van andere mangrovezangers af met verkeersgeluiden op de achtergrond. Als controle speelden ze de geluiden van de vogels af zonder lawaai. De gedragsbiologen analyseerden de liederen van de mangrovezangers, die de vogels vaak zingen om indringers weg te jagen. Ze maten ook agressief gedrag, zoals dichter naar de luidspreker toe gaan en herhaaldelijk langs de geluidsbron vliegen.

Verdediging

Wat bleek, de vogels met een territorium dicht bij de weg, vertoonden vaker agressief gedrag. De vogels die ver van de weg zaten, lieten geen toename van agressie zien. Zelfs op Floreana was het effect van verkeerslawaai zichtbaar, ook al heeft dat eiland slechts tien voertuigen. In een persbericht verklaart een van de onderzoekers, Çağlar Akçay, het agressieve gedrag: “Mangrovezangers gebruiken de liederen tijdens het verdedigen van hun territorium als een agressief signaal. Als lawaai dat signaal verstoort, valt die vorm van communicatie weg. Het is begrijpelijk dat de vogels meer agressief gedrag vertonen als gevolg.”

Maar de agressie was niet het enige verandering, de liederen van alle vogels waren langer als er lawaai op de achtergrond was. Ook bij de mangrovezangers die ver van de weg leefden. Bovendien zongen ze hun liederen hoger, waarschijnlijk om overlap met de lagere verkeersgeluiden te verminderen. De wetenschappers zeggen dat hun onderzoek de gevolgen van menselijke activiteiten op het wild benadrukt, zelfs op relatief afgelegen plekken. Daarnaast laat het zien dat soorten hun gedrag snel kunnen aanpassen, om de gevolgen van geluidsvervuiling te verminderen.

