Kaketoes houden van een lekker sausje bij hun eten

Onderzoekers zagen dat twee kaketoes in hun vogelverblijf soms aardappeltjes dipten in sojayoghurt met bosbessensmaak. Dit blijken ze vaker te doen.

Wetenschappers in een Oostenrijks onderzoekslab zagen tot hun verbazing dat twee kaketoes hun aardappelstukjes in sojayoghurt dipten, alsof het een soort sausje was. En zij bleken niet de enige kaketoes in het verblijf die hun eten op deze manier extra smaak probeerden te geven. Ze beschreven het gedrag in het vakblad Current Biology.

Culinaire liefhebbers

De wetenschappers zagen eerder al dat kaketoes droge stukjes beschuit in water onderdompelden, net zoals wij dat doen met onze koekjes in de thee. Bij deze nieuwe studie dipten de vogels hun eten niet voor de textuur, maar voor de smaak. Vergelijkbaar met het dopen van een patatje in ketchup of mayonaise. Er is verder slechts één andere diersoort bekend die de smaak van zijn eten verrijkt. Japanse wetenschappers zagen in 1965 hoe makaken aardappelen dompelden in zout water.

Nadat de onderzoekers in Oostenrijk per toeval het eerste tweetal voedsel zagen dippen, vroegen ze zich af of andere kaketoes in het verblijf dat ook deden. Ze schotelden daarom achttien vogels ofwel pasta en bloemkool ofwel aardappels en wortels voor. Naast de snacks lagen drie verschillende ‘dips’: sojayoghurt met bosbessensmaak, gewone sojayoghurt en vers water. (Sojayoghurt met bosbessensmaak staat wel vaker op het menu van de kaketoes in het verblijf.)

Geen van de vogels dipte de bloemkool of wortel; ze aten dat dus zonder sausje op. Maar de smaak van pasta en aardappel was blijkbaar niet erg interessant. Negen van de achttien kaketoes doopten hun pasta of hun aardappeltjes royaal in de sojayoghurt. Hierbij gaven ze de voorkeur aan die met bosbessensmaak.

Een van de kaketoes die zijn pasta in de sojayoghurt doopt. Beeld: Zewald/Current Biology

Echt voor de smaak

Vanwege die duidelijke voorkeur vermoeden de biologen dat de vogels het echt om de smaak deden. Ook zagen ze dat de kaketoes probeerden de hele snack te besmeuren met de yoghurt. Dat was niet om de textuur te verbeteren, want ze dipten voor maar drie seconden. Ter vergelijking: bij het onderdompelen van beschuit in water wachtten ze ongeveer twintig seconden.



Alleen voor de sojayoghurt deden ze het ook niet, aangezien ze die niet apart van de pasta oplikten. Het ging echt om de combinatie van de smaken.

Een van de kaketoes met een flinke hap besmeurde pasta in zijn snavel. Beeld: Zewald/Current Biology

Het is de onderzoekers niet duidelijk of het gedrag aangeboren is, of dat ze het aan elkaar leren. Slechts de helft van de vogels vertoonde het gedrag, en in het wild is het nog nooit gezien.

Volgens Jeroen Zewald, een van de onderzoekers, dipten de vogels hun voedsel erg gretig. Hij dacht daarom dat het wel een heel lekkere combinatie moest zijn. De bioloog besloot het dus zelf ook eens te proberen, maar hij begreep niet waarom de dieren het zo lekker vonden. Volgens hem is het geen aanrader.

In de video hieronder zie je hoe een kaketoe zijn stukje pasta in de sojayoghurt doopt:



Beeld: Unsplash/lorettarosaw