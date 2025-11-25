Zeehondenmelk kan vervangers voor moedermelk verbeteren

Wetenschappers hebben ontdekt dat de melk van grijze zeehonden meer en complexere suikers bevat dan menselijke moedermelk. Mogelijk kun je die gebruiken om flesvoeding te verbeteren.

Grijze zeehondenpups hebben maar zeventien dagen de tijd om melk te drinken bij hun moeder. Ze moeten namelijk snel groeien, want als kleine pup zijn ze erg kwetsbaar. In die korte periode moet de melk ook hun spijsverteringsstelsel op gang brengen en een immuunsysteem opbouwen. Om dat allemaal zo snel voor elkaar te krijgen, zou het logisch zijn als zeehonden zeer verfijnde moedermelk aanmaken. Een studie in Nature Communications laat nu zien dat die aanname klopt.

Goede suikers

“Onze analyse toont aan dat de moedermelk van grijze zeehonden uitzonderlijk is”, zegt onderzoeker Daniel Bojar in een persbericht. “We identificeerden 332 verschillende suikermoleculen, terwijl menselijke moedermelk er ongeveer 250 heeft.” Twee derde van de moleculen waren nog nooit eerder gedocumenteerd en sommige daarvan waren ook veel groter dan de suikermoleculen in menselijke moedermelk.

Het zijn voornamelijk oligosachariden, suikermoleculen die in de melk van alle zoogdieren voorkomen en bijdragen aan de ontwikkeling en gezondheid van de jongen. Ze hebben belangrijke functies, zoals het beschermen tegen virussen en bacteriën, het kweken van de goede micro-organismen in het lichaam en het bevorderen van de ontwikkeling van het maagdarmstelsel.

De onderzoekers toonden aan dat de nog onbekende melksuikers kunnen binden aan verschillende eiwitten, waaronder die van het immuunsysteem. Menselijke immuuncellen die deze suikers kregen toegediend waren bijvoorbeeld beter in staat om te reageren op bedreigingen. “Dit suggereert dat wilde zeezoogdieren, die worden blootgesteld aan extreme omgevingsstress en veel externe gevaren, een complexe melk hebben ontwikkeld om hun snelgroeiende jongen te beschermen”, aldus Bojar.

Een moederzeehond met haar pup. Beeld: P. Pomeroy SMRU.

Verbeterde flesvoeding

Dit is bovendien de eerste keer dat het wetenschappers is gelukt om de melk van een wild zoogdier gedurende de hele lactatieperiode te analyseren. “Dit is belangrijk omdat de samenstelling van de melk verandert naarmate het kalf ouder wordt”, zegt Bojar.

De onderzoekers hopen dat de nieuwe suikermoleculen in de toekomst kunnen worden toegevoegd aan moedermelkvervangers om het immuunsysteem van baby’s te versterken. Ook volwassen zouden er misschien baat bij kunnen hebben, bijvoorbeeld om hun maagdarmstelsel gezond te houden.

Bronnen: Nature Communications, University of Gothenburg