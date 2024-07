Ariane 6: eerste lancering van Europa’s nieuwe raket is een succes

De nieuwe Ariane 6-raket is dinsdagavond succesvol gelanceerd. Daarmee heeft Europa eindelijk weer zelf een manier om de ruimte te bereiken.

Om 21.00 uur Nederlandse tijd vertrok Ariane 6 vanaf het Europese lanceerplatform in Kourou, Frans-Guyana. Het is de eerste lancering van de volledige raket; tot nu toe waren alleen gedeeltes getest, de hele raket was alleen ‘getest’ via simulaties. De draagraket brengt meerdere satellieten en twee experimentele capsules in een baan rond de aarde.

Doordat de ontwikkeling van de Ariane 6 flink wat vertraging opliep, en de Ariane 5 vorig jaar zomer al met pensioen ging, kwam de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) zonder raketten te zitten. Daardoor moest het vertrouwen op externe partijen, zoals SpaceX. Na een jaar heeft de ESA weer zelf de touwtjes in handen. Dat is vooral belangrijk voor het lanceren van geheime projecten, zoals militaire communicatiesatellieten.

De lancering was daarom extra spannend, maar alles is volgens plan verlopen. De boosters en de eerste trap werden op het juist moment afgeworpen en de satellieten zijn succesvol losgekoppeld.

“Een compleet nieuwe raket wordt niet vaak gelanceerd en succes is verre van gegarandeerd. Ik ben blij dat ik getuige mocht zijn van dit historische moment waarop Europa’s nieuwe generatie van de Ariane-familie opstijgt – met succes – en de Europese toegang tot de ruimte herstelt,” zei ESA-directeur Josef Aschbacher.

Bekijk de lancering:

5,4,3,2,1 allumage Vulcain! 🚀



Relive the moment the first Ariane 6 launched from @EuropeSpacePort, French Guiana



🔊Turn the sound all the way UP ⬆️ #GoAriane! pic.twitter.com/WYRpPLGtnn — European Space Agency (@esa) July 9, 2024



