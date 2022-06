Asteroïde bevat ‘bouwstenen van het leven’

Uit teruggebrachte brokjes gesteente blijkt dat de asteroïde Ryugu uit veel meer dan alleen gruis bestaat.

Als je meer over het verleden van ons zonnestelsel wil weten, zijn asteroïden heel geschikte informatiebronnen. Ze zijn aan het begin van het leven van de zon ontstaan, waardoor ze een soort kosmische tijdcapsules zijn. Omdat ze dachten dat hij rijk is aan water en organisch materiaal, namen astronomen van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA Ryugu onder de loep. Deze asteroïde bevindt zich 300 miljoen kilometer van de aarde.

Water

Doordat asteroïden veel koolstof bevatten, reflecteren ze weinig licht en zijn ze relatief donker. Hierdoor kun je ze moeilijk met een telescoop bestuderen. Daarom werd in 2014 de ruimtesonde Hayabusa2 eropuit gestuurd. Die verzamelde in totaal 5,4 gram gruis van de asteroïde. Zes jaar na zijn vertrek bracht hij dit pakketje terug op aarde, en nu weten we eindelijk wat erin zit.

De onderzoekers zagen dat de deeltjes vroeger nat moeten zijn geweest, omdat bepaalde mineralen alleen kunnen ontstaan als ze in contact zijn gekomen met vloeibaar water. Toch is Ryugu kurkdroog. Daarom denkt het team dat de ruimterots vroeger onderdeel was van een groot, ijzig hemellichaam – waar het later vanaf is gebroken.

Leven

Een opmerkelijkere vondst in het gruis zijn twintig aminozuren, moleculen waar eiwitten uit bestaan. Om deze reden worden ze ook wel de bouwstenen van het leven genoemd. Het is de eerste keer dat deze stoffen in de ruimte zijn gevonden.

Hoewel de ontdekking niets zegt over buitenaards leven, kan het wel belangrijk zijn voor het onderzoek naar de manier waarop leven op aarde is ontstaan. Een theorie is dat de nodige materialen voor het begin van het leven via meteorieten op onze planeet terecht zijn gekomen en dat daaruit uiteindelijk organismen zijn ontstaan – iets wat door de vondst van aminozuren opeens een stuk aannemelijker klinkt.

Er zijn eerder al meteorieten ontdekt die aminozuren bevatten. Het probleem is dat deze pas werden onderzocht nadat ze op aarde waren ingeslagen. Daardoor bestond altijd de mogelijkheid dat de stoffen hier al aanwezig waren en dat ze de meteorieten ‘vervuild’ hebben. Ryugu laat nu zien dat aminozuren zich ook in de ruimte kunnen vormen.

Bronnen: Science, Okayama University, Allesoversterrenkunde.nl, Live science

Beeld: JAXA