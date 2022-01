SpaceX-raket op ramkoers met de maan

Een op hol geslagen Falcon 9-raket zal, na zeven jaar in de ruimte te hebben gezweefd, botsen op het maanoppervlak. Dat zeggen experts.

Geregeld heeft het internationale ruimtestation ISS moeten uitwijken, omdat het in botsing dreigde te komen met een stuk ruimtepuin. En dat zal ongetwijfeld nog wel vaker gebeuren, want rond de aarde schieten duizenden kleine en grote stukken afval met enorm hoge snelheid. Ook nu dreigt er weer een clash plaats te vinden in de ruimte. Alleen is dit keer niet het ISS, maar de maan de pineut.

Op ramkoers

De raket was op 11 februari 2015 gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida met aan boord een ruimteweersatelliet van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Deze Deep Space Climate Observatory moest op een afstand van 1 miljoen kilometer afstand van de aarde (in het eerste Lagrangepunt) onder andere zonnewinden monitoren. Maar na de missie succesvol te hebben voltooid, raakte de tweede trap van de raket ontspoord.

De Falcon 9 was al voorbij de maan en had niet meer genoeg brandstof om terug te keren naar de atmosfeer van de aarde. Sindsdien bevindt het ruimtevaartuig zich in een chaotische baan om de maan, en onlangs werd bekend dat het begin maart zal kletteren op het oppervlak van de natuurlijke satelliet. Experts denken dat dit met een snelheid van bijna 9300 kilometer per uur zal gebeuren.

Het zou om de eerste keer gaan dat een stuk ruimtepuin onbedoeld op de maan knalt.

Beeld: Een Falcon 9 wordt gelanceerd met de maan op de achtergrond (foto kwartslag gedraaid) © SpaceX