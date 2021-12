James Webb Space Telescope gelanceerd!

Een prachtig kerstcadeau voor astronomen en ingenieurs: de James Webb Space Telescope is gelanceerd en onderweg naar zijn eindbestemming: op 1,5 miljoen kilometer van de aarde.

Het was nagelbijten vanmorgen vroeg in Kourou, Frans-Guyana. Vanaf de ESA-lanceerbasis werd de meest geavanceerde telescoop ooit gebouwd de ruimte in geschoten met een Ariane 5-raket. Die lancering zit erop en was een succes. James Webb is losgekoppeld en onderweg naar zijn eindbestemming op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde. Daar bevindt zich Lagrangepunt 2 (L2), een plek waar de zwaartekracht van aarde en zon de telescoop op dezelfde plaats houden.

Toch zijn wetenschappers en ingenieurs die jaren aan dit enorme project hebben gewerkt nog niet écht opgelucht: de ruimtetelescoop moet zich nog ontvouwen. Waarom de JWST in opgevouwen toestand in de raket zat, over welke technische hoogstandjes hij beschikt én wat hij straks allemaal gaat meten, lees je in dit lange artikel.

✅ Milestone achieved. @NASAWebb is safely in space, powered on, and communicating with ground controllers.



The space telescope is now on its way to #UnfoldTheUniverse at its final destination one million miles (1.5 million km) away from Earth. pic.twitter.com/gqICd0Xojz — NASA (@NASA) December 25, 2021