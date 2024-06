Picture Perfect: gehavende Hubble geeft niet op

Hubble maakte deze foto van NGC in de één-gyroscoop-modus. Beeld: NASA, ESA, STScI, David Thilker (JHU).

De Hubble-ruimtetelscoop begint oud te worden, en dat is te merken. Eind mei kreeg een van de drie gyroscopen, een onderdeel dat de oriëntatie van de telescoop meet, technische problemen. Om Hubble tijdens het maken van een foto goed te kunnen richten zijn drie gyroscopen nodig – één per as (x,y,z). Nu een van de drie niet goed functioneert heeft de NASA een probleem.

Ouderdomskwaaltjes

Oorspronkelijk had Hubble zelfs zes gyroscopen, waarvan drie bedoeld waren als reserve. Maar na ruim 34 jaar trouwe dienst, hebben vier van de gyroscopen het vanwege ouderdomskwaaltjes begeven.

Van de overige twee heeft de NASA er nu één aangesteld als reserve, Hubble opereert nu dus met slechts één gyroscoop. Andere sensors, zoals magnetometers en sterrensensors nemen de taken van de missende twee gyroscopen op zich. En dat werkt volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie prima.

Bewijs dat Hubble het nog doet

Vorige week ging de ruimtetelscoop dan ook weer vrolijk verder met zijn wetenschappelijke taken. Om te bewijzen dat Hubble op deze manier heus nog prima functioneert, publiceerde de NASA een nieuwe foto.

Het object: NGC 1546, een sterrenstelsel in het Goudvis- sterrenbeeld op 50 miljoen lichtjaar afstand. Het stelsel is omringd door stof dat het licht van de kern absorbeert, waardoor het er roestbruin uitziet. De kern straalt geel licht uit, wat volgens de NASA betekent dat het een populatie oude sterren huist. In de felblauwe regio’s worden juist nieuwe sterren geboren.

Een aantal andere sterrenstelsel fotobommen NGC 1546’s portretfoto. Vooral het spiraalstelsel aan de linkerkant valt op.

Hoewel de in 1990 gelanceerde Hubble steeds meer ouderdomskuren krijgt, kan de ruimtetelescoop volgens de NASA in deze één-gyroscoop-modus nog jarenlang de kosmos verkennen.

Bronnen: NASA, The Conversation