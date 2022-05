Raketmotor ontploft in de ruimte

In 2007 hielp een raketmotor drie Russische satellieten de lucht in. Nu, vijftien jaar later, is hij uit elkaar geknald.

Het wemelt rond de aarde van de ruimterommel. En de hoeveelheid afgedankte objecten en brokstukken blijft maar groeien. Een Russische raketmotor die in het heelal uiteen is gespat, maakt dit probleem nu nog een tikkeltje groter. Zestien flarden worden inmiddels in de gaten gehouden door de United States Space Force.

Geëxplodeerde exemplaren

De Proton, een onbemande Russische draagraket, schoot in 2007 drie Russische GLONASS-satellieten naar grote hoogte. De bovenste trap werd aangedreven door twee versnellingsraketten, zogeheten SOZ-motoren. En daarvan bevinden zich er momenteel 64 in een baan rond de aarde, zo tweet astrofysicus en satellietvolger Jonathan McDowell.

“Deze raketmotor maakt niet al zijn brandstof op als hij satellieten naar de ruimte schiet. Én hij heeft de neiging om jaren of decennia later te ontploffen, wat een gigantische hoeveelheid ruimtepuin teweegbrengt”, post McDowell. “Ten minste 54 van deze SOZ-motoren zijn al geëxplodeerd.”

Atmosfeer binnen

Op 15 april gebeurde dit dus weer, zo is onlangs bekend gemaakt. De zestien stukken die de United States Space Force 18th Space Defense Squadron op dit moment volgt, moeten uiteindelijk de aardse atmosfeer binnendringen. Al zal dit nog wel even duren. De raketmotor maakte namelijk een grote elliptische baan rond de aarde; zijn afstand tot de aarde varieerde daarbij van 388 kilometer tot 19.074 kilometer. Maar het blijft natuurlijk altijd verstandig om ‘de naderende vijand’ in de gaten te houden.

