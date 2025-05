Vijf vragen over neerstortende Kosmos 482

Een ruimtesonde uit de jaren zeventig zal heel binnenkort op de aarde storten. Vijf vragen over Kosmos 482 beantwoord.

Wat is er aan de hand?

Vanaf de aarde houden wetenschappers ruimtesondes nauwgezet in de gaten. Zo weten we wanneer een van de objecten richting de aarde valt. Volgens eigen berekeningen van Marco Langbroek, onderzoeker aan de TU Delft, zal op zaterdag 10 mei – of een dag eerder of later – een sonde van de voormalige Sovjet-Unie op onze planeet storten.

Waar is de sonde voor ontwikkeld?

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw lanceerde de Sovjet-Unie 29 ruimtevaartuigen richting Venus, een planeet die door de overeenkomsten met de aarde geregeld haar tweelingzusje wordt genoemd. (Al zijn er ook genoeg verschillen. Zo is het op Venus loeiheet.) Het merendeel van deze sondes belandde in een baan rond Venus of óp de planeet. Tien stuks bleven echter in een baan rond de aarde draaien, en keerden hetzelfde jaar waarin ze werden gelanceerd terug in de atmosfeer van onze planeet. Behalve een van hen: Kosmos 482, een ruimtesonde die in 1972 de lucht in ging.

Wat weten we nog meer over Kosmos 482?

Het object is ongeveer een meter in diameter en weegt 465 kilogram. De Russen hebben Kosmos 482 uitgerust met een titanium behuizing – ontworpen om de helse omstandigheden op het oppervlak van Venus het hoofd te kunnen bieden. De kans is daarom volgens experts groot dat de sonde niet zal verbranden in de aardse atmosfeer, maar als één stuk onze planeet zal bereiken. Dit zal hij doen, zo berekende Langbroek, met een snelheid van ongeveer 240 kilometer per uur.

Moeten we ons zorgen maken?

Kosmos 482 kan de atmosfeer binnendringen op elke locatie tussen 51,7 graden noorder- en zuiderbreedte – dat is van zo ver noordelijk als Londen en Edmonton in Alberta, Canada, tot bijna helemaal zuidelijk aan Kaap Hoorn in Zuid-Amerika. Het is daarom ook mogelijk dat de sonde in Nederland terechtkomt. Maar aangezien het grootste deel van de planeet uit water bestaat, “is de kans groot dat Kosmos 482 in een oceaan zal terechtkomen”, denkt Langbroek. En niet in bewoond gebied.

En nu?

Enkele uren voordat Kosmos 482 inslaat, valt pas de voorspellen wanneer precies en grofweg waar hij zal neerkomen. Wordt vervolgd dus.

Bronnen: Blog Marco Langbroek, The Converstation

Beeld: Yuichiro Chino/Getty Images