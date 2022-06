AI voorkomt stress in de stal

De technologie blijft zich razendsnel ontwikkelen. De meeste toepassingen zijn weliswaar gericht op de mens, maar ook voor de dierenwereld neemt de interesse toe. Daar worden onder andere kunstmatige neurale netwerken en sensors ingezet voor het meten en verbeteren van dierenwelzijn.

Boer Dirk zit ’s ochtends aan het ontbijt en krijgt een melding op zijn telefoon. Koe Berta is mogelijk ziek en moet onderzocht worden. Berta draagt een stappenteller om haar poot en een halsband met een microfoontje erin. Beide sensoren staan in verbinding met een ontvangstantenne in de stal, die continu gegevens verzamelt. De stappenteller meet hoe actief Berta gedurende de dag is en het microfoontje registreert eet- en herkauwgeluiden.

Wanneer een koe minder beweegt, eet en herkauwt, is dat een teken dat ze zich niet lekker voelt. Dirk en Berta zijn verzonnen, maar het scenario is realistisch. De melkvee-industrie in Nederland maakt veelvuldig gebruik van technologie. In de eerste plaats voor een efficiënte bedrijfsvoering: sensoren vertellen de boer bijvoorbeeld nauwkeurig wanneer een koe tochtig is, oftewel wanneer ze kan worden geïnsemineerd. Maar met de gegevens uit sensoren kunnen veehouders ook de gezondheid en daarmee het welzijn van hun dieren in de gaten houden.

Naast sensortechnologie is het gebruik van kunstmatige intelligentie voor dit doel in opmars. Kunstmatige neurale netwerken kunnen leren om in foto’s en videobeelden patronen te ontwaren. Daarmee is het mogelijk om dieren van elkaar te onderscheiden, gezichtsuitdrukkingen en gedrag te herkennen, en dieren te volgen. Al die informatie kunnen we gebruiken om het leven van vee, proefdieren en huisdieren beter maken.

Meer informatie:

Tekst: Lisa Dietz

Beeld: MICHIEL WIJNBERGH/ANP