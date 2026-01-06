Dit kleine apparaatje herkent of er gluten of allergenen in je eten zitten

De Franse start-up Allergen Alert ontwikkelt een draagbaar mini-lab dat kan bepalen of er allergenen of gluten in je eten zitten.

In alleen al de Verenigde Staten belandt iedere 10 seconden iemand op de spoedeisende hulp vanwege een voedselallergie. De start-up Allergen Alert hoopt dit aantal omlaag te brengen. Het Franse bedrijf ontwikkelt een mini-laboratorium dat in je tas past en kan testen of eten, dat je bijvoorbeeld in een restaurant bestelt, allergenen bevat. De start-up presenteerde het product deze week tijdens de techbeurs CES 2026.

Angst omzetten in vertrouwen

Hoewel draagbare apparaten die voedselallergenen detecteren al bestaan, claimt Allergen Alert dat zijn mini-lab de eerste in zijn soort is dat gluten of allergenen kan herkennen met een precisie die vergelijkbaar is met volwaardige laboratoria. Het is bovendien erg gebruikersvriendelijk. Je hoeft alleen een beetje eten in een zakje te doen en dat vervolgens in het mini-lab te stoppen. Binnen enkele minuten krijg je de uitslag.

CEO Bénédicte Astier startte met Allergen Alert nadat haar dochter Margot in anafylactische shock raakte, zo vertelt ze in een persbericht. “Ik ervoer wat te veel gezinnen maar al te goed kennen: de angst dat je leven door één maaltijd kan veranderen. Ik besefte dat we een extra veiligheidsmaatregel nodig hadden; een manier om voedsel overal en op elk moment te kunnen testen. Op dat moment ontstond Allergen Alert: de overtuiging dat technologie angst kan omzetten in vertrouwen, zodat iedereen kan genieten van een maaltijd zonder het gevoel te hebben dat ze bij elke hap hun gezondheid op het spel zetten.”

Zuivel en gluten

Hoewel het dankzij ingrediëntenlijsten, allergielabels en restaurantmedewerkers vaak al duidelijk is of je eten allergenen bevat, kunnen ze er door kruisbesmetting toch onbedoeld in zitten. Het apparaat van Allergen Alert moet daarom ervoor zorgen dat mensen met een ernstige allergie echt met een gerust hart kunnen genieten van hun eten.

Momenteel herkent Allergen Alert alleen nog gluten en zuivel, maar de start-up heeft plannen om later ook andere allergenen, zoals pinda’s en tarwe, toe te voegen. De eerste versie van het apparaat is volgens het bedrijf vanaf eind 2026 te pre-orderen.

Veelbelovend

Hoewel de start-up claimt dat het allergenen met een hoge precisie kan herkennen, moet het nog blijken hoe dat in de praktijk uitpakt. Allergen Alert zegt samen te werken met allergologen, allergiepatiënten en experts op het gebied van voedselveiligheid en de restaurantbranche, maar er zijn vooralsnog geen openbare gegevens van de tests beschikbaar. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of het apparaat ook minieme sporen kan herkennen.

In het persbericht is te lezen dat de speciale zakjes waarin je het eten doet minder dan 10 euro zullen kosten. Maar je kunt die slechts één keer gebruiken. En om voor iedere maaltijd nou 9 euro extra te betalen…

Kortom: hoewel het oprecht een veelbelovende innovatie lijkt, moeten we nog even afwachten of het apparaat zijn beloftes ook echt waar gaat maken.

Bronnen: Allergen Alert

Beeld: Allergen Alert