‘CO2-opslag in gebouwen kan helpen klimaatverandering tegen te gaan’

Bouw- en constructiematerialen als beton en plastic hebben het potentieel om miljarden ton koolstofdioxide op te slaan, constateren wetenschappers.

We produceren elk jaar meer dan 30 miljard ton aan beton en andere bouwmaterialen. Zou je dat volledig vervangen door CO 2 -vangende alternatieven, dan zou je er 16,6 miljard ton van het broeikasgas in kwijt kunnen. Dat komt overeen met bijna de helft van de CO 2 -uitstoot in 2021. Zo berekenden ingenieurs en aardwetenschappers van de University of California, Davis, en Stanford University in Science.

Opslagplaatsen

Het idee van het opslaan van CO 2 is niet nieuw. Al heel wat initiatieven zijn gestart om het broeikasgas weg te vangen – vanuit afvoerpijpen van fabrieken of direct uit de lucht – en weg te stoppen, zodat het niet langer kan bijdragen aan klimaatverandering. Als mogelijke opslagplaatsen worden poreuze rotsformaties, lege aardgas-, olie of steenkoolvelden of zoute waterlagen in de diepe oceaan genoemd.

Maar opslag op deze plekken is praktisch behoorlijk uitdagend en biedt bovendien risico’s voor het milieu. Wat als we het CO 2 opslaan in wat we al in hele grote hoeveelheden produceren en dat jarenlang blijft bestaan, namelijk bouw- en constructiemateriaal? Daarin zitten veel mogelijkheden, geeft het team onder leiding van Elisabeth van Rooijen aan.

CO 2 in beton

De onderzoekers gingen diverse manieren na waarop CO 2 kan worden opgeslagen in beton, asfalt, plastic, hout en steen. Het gaat dan onder meer om het toevoegen van houtskool aan beton, plastic gebaseerd op biomassa (biobased plastic) en specifieke mineralen in cement (onderdeel van beton).

De technologieën achter deze materialen zijn lang niet allemaal al beschikbaar. Sommige zijn alleen nog maar mogelijk in het lab en moeten dus nog verder ontwikkeld en opgeschaald worden.

Het grootste potentieel

Biobased plastic heeft volgens Van Rooijen en collega’s de grootste CO 2 -opslagcapaciteit per gewicht. Die van beton-alternatieven was het laagst.

Maar dat beton biedt dan wel weer het grootste potentieel. En dat komt omdat elk jaar enorm veel van het bouwmateriaal wordt geproduceerd (zeker 20 miljard ton). Als ongeveer 10 procent van het cement-mengsel zou worden gemaakt met behulp van CO 2 -opslaande mineralen, verdwijnt maar liefst 1 miljard ton CO 2 uit de lucht.

Tijd en geld

Die mineralen zijn dan bijvoorbeeld calciumoxide en magnesiumoxide. Die reageren met CO 2 waarbij carbonaat-verbindingen ontstaan. Deze moleculen kunnen dan weer worden gemengd met onder meer zand en klei, zodat cement ontstaat.

Natuurlijk zijn er nog heel wat hobbels te nemen voordat we daadwerkelijk dit soort beton gaan produceren om er gebouwen mee te maken. Een vraag is bijvoorbeeld hoe goed dit nieuwe bouwmateriaal is. Daarnaast kost het implementeren van nieuwe productieprocessen tijd en geld. Productiebedrijven zullen dus niet direct staan te springen. De overheid zal hierin moet leiden. Ook is het de vraag of we wel genoeg CO 2 -opslaande mineralen kunnen vinden. Kortom, genoeg haken en ogen. Maar als het om het beperken van klimaatverandering gaat, is het goed om elk idee te onderzoeken.

Bronnen: Science, Science Perspective, University of California, Davis, via EurekAlert!

Beeld: Sabbie Miller, UC Davis