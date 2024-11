Hoeveel kernwapens hebben de ‘nucleaire landen’?

De Russische president Vladimir Poetin heeft onlangs opnieuw de kernwapen-kaart getrokken. Hoeveel nucleaire wapens heeft het land, en de andere kernmachten?

Deze week paste Rusland haar nucleaire doctrine aan, als reactie op de inzet van Westerse langeafstandsraketten door Oekraïne. Vanaf nu kan Rusland kernwapens inzetten tegen landen die gesteund worden door een kernmacht.

De negen kernmachten bezitten gezamenlijk naar schatting meer dan 12.000 kernwapens, waarvan er zeker 9500 actief inzetbaar zijn in een militair conflict. De cijfers zijn schattingen, of gebaseerd op opgaven gedaan in het kader van het Non-proliferatieverdrag (1968). Hierin beloven landen het aantal kernwapens te zullen beperken.

Hieronder vind je de nucleaire machten, het aantal kernwapens dat ze zouden hebben, en sinds wanneer ze tot ‘de club’ behoren.

Verenigde Staten: 5224, kernmacht sinds 1945

Rusland: 5889, sinds 1949

Verenigd Koninkrijk: 225, sinds 1952

Frankrijk: 290, sinds 1960

China: ± 500, sinds 1964

India: 164, sinds 1974

Pakistan: 170, sinds jaren tachtig

Israël: ± 90, sinds jaren zestig

Noord-Korea: ± 50, sinds 2006

Bron: Federation of Atomic Scientists (2024)

Tekst: Mark van den Tempel

Beeld: Anton Petrus/Getty Images