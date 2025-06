Honda geeft gas richting de sterren

Elon Musk krijgt nog meer concurrentie. De Japanse autofabrikant Honda heeft onlangs voor het eerst met succes zijn herbruikbare raket gelanceerd.

Hoor je Honda, dan denk je aan auto’s. Én motoren. Maar je associeert de Japanse fabrikant niet zo snel met de ruimtevaart. Toch heeft Honda R&D, de onderzoeksgroep van het bedrijf – deze week vriend en vijand verrast. De experimentele raket van de fabrikant is namelijk met succes de lucht in geschoten én netjes teruggekomen.

Bijtanken

In september 2021 kondigde Honda al aan een kleine herbruikbare raket te bouwen. En eind 2024 zette het bedrijf een grote stap richting de ruimte door de Space Development Division op te richten. Daarmee wil het zowel technologische innovatie in de VS bevorderen als nauwer samenwerken met de Amerikaanse ruimtevaartsector.

En de fabrikant laat er geen gras over groeien. In april heeft het bedrijf plannen onthuld om een elektrolysesysteem te testen aan boord van het ISS, en daarnaast een brandstofcel te ontwikkelen voor zowel in de ruimte als op aarde. Ook is Honda samen met Astroscale Japan Inc. bezig een systeem te bouwen dat satellieten in de ruimte kan bijtanken.

Terugkeer

Over de herbruikbare raket bleef het echter vrij lang stil. Tot nu. De test vond plaats in Taiki, een gemeente in het noorden van Japan waar vaker ruimtevaarttechnologie wordt getest. Na een hoogte van 271 meter te hebben bereikt, keerde de 6,3 meter lange raket terug op aarde. Met deze test wilde Honda onder andere de stabiliteit van het ruimtevaartuig demonstreren, en het vermogen om te landen.

Hoewel het raketonderzoek van Honda zich nog in de onderzoeksfase bevindt en er nog geen besluiten zijn genomen over de commerciële toepassing, blijft de fabrikant werken aan de technologie. Met als doel om tegen 2029 een suborbitale ruimtevlucht te lanceren, zo stelt het bedrijf in een persbericht.

Verdubbelen

Honda is overigens niet de enige Japanse autofabrikant die gas geeft richting de sterren. Een aantal maanden geleden kondigde Toyota ook al aan onderzoek te doen welke rol het bedrijf kan spelen bij de ruimtevaart. Een plan dat de Japanse regering goed in de oren klinkt.

Het land wil namelijk groot inzetten op deze sector, en het bedrag dat het erin stopt verdubbelen naar 8 biljoen yen (zo’n 48 miljard euro) in 2030. En om dat doel te behalen, is een megafonds opgericht dat privémissies, satellieten en raketten financieel ondersteunt. Kortom: Japan mikt hoog.

