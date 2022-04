KIJK Tipt: de A500 Mini

Als de wetenschap het over één ding eens is, dan is het dat je nooit genoeg miniversies van oude spelcomputers kunt hebben. Gelukkig is er nu de A500 Mini, een kleine gameconsole gebaseerd op de klassieke Amiga 500 uit 1987. Geleverd met een ouderwetse tweeknoppige muis en een nieuwerwetse achtknoppige gamepad. O ja, én met vijfentwintig voorgeïnstalleerde spelletjes, waaronder Alien Breed 3D, Battle Chess, California Games en Simon the Sorcerer. Zin in.

