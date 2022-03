KIJK Tipt: verander je smartphone in een gateway

Is dit een mooi horloge? Geen flauw idee. Sterker nog: hoe langer de KIJK-redactie ernaar keek, hoe minder zeker die van haar zaak werd. Maar goed, het is een polsklokje gebaseerd op de Rubiks kubus – en het team is wél fan van dat beroemde puzzelspeelgoed. De GAE-2100RC-1A is verder nog voorzien van een of andere carbon-core-guard-technologie, een slanke en verfijnde kast, en een verwisselbare bezel. Maar dat beantwoordt de grote vraag natuurlijk niet: is het eigenlijk een mooi horloge?

