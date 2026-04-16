Wat zou er gebeuren als de zon verdwijnt?

Zonder de warmte van de zon, raakt de aarde al snel bedekt met sneeuw en ijs. Beeld: Getty Images.

Bij een zonsverduistering verstopt de zon zich eventjes achter de maan. Wat zou er gebeuren als de zon opeens definitief verdwijnt?

Het goede nieuws: de eerste acht minuten merk je daar niks van. Zo lang heeft zonlicht namelijk nodig om de aarde te bereiken. Na zijn verdwijning ontvangen we dus nog acht minuten lang de straling die de zon al heeft uitgezonden.

Daarna is het hommeles. Het is in een klap stikdonker. Na de zon knipperen ook de maan en de planeten uit; hun licht is immers weerkaatst zonlicht. Alleen de sterren blijven licht geven.

Binnen een week zakt de gemiddelde temperatuur op aarde tot ruim onder het vriespunt. Binnen een jaar daalt die zelfs tot zo’n ­75 graden Celsius. Daardoor bevriezen de oceaanoppervlakken en raakt het land bedekt met een dikke laag sneeuw en ijs.

Door het gebrek aan zonlicht sterven planten gauw uit. Dat geldt vervolgens ook voor planteneters, waarna vleeseters de pineut zijn. Het hele ecosysteem stort in. Alleen sommige microben kunnen nog een tijdlang overleven – bijvoorbeeld in de oceanen, waar het onder de dikke ijslaag wat minder koud is.

Ondertussen wordt de aarde niet langer beteugeld door de zwaartekracht van de zon, zodat hij in een rechte lijn door de ruimte vliegt. Dat geldt ook voor de andere planeten, manen en overige bewoners van het voormalige zonnestelsel. In deze janboel is de kans groot dat sommige objecten op elkaar knallen, met alle gevolgen van dien – al kan zo’n botsing de boel hier wel weer een beetje opwarmen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2026.