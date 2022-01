KIJK Tipt: bad(b)ass van een koptelefoon

Ademhalen. Wat is het toch moeilijk! Gelukkig is er Moonbird, een tool die je daarbij helpt (én je daardoor helpt ontstressen en slapen). Je houdt het machientje vast in je hand, voelt hoe hij uitzet en inkrimpt, volgt dat patroon met je ademhalingen – en in no time ben je zo rustig als… eh, als iemand die echt heel erg rustig is. Extra pluspunt: het apparaatje valt nauwelijks op tussen de andere naar-adem-hap-gadgets op je nachtkastje.

Site: www.moonbird.life