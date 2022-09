KIJK Tipt: The Mighty Bowser-bouwset

Bowser! Dat is de ultieme slechterik uit het Mushroom Kingdom. Oftewel: de eindbaas in de inmiddels 2807 verschillende Mariogames. En oké, dat getal is misschien een tikkie overdreven, maar het is wél het precieze aantal steentjes van deze Legovariant. Met The Mighty Bowser-bouwset krijg je alle blokjes en alle instructies om zelf een 32 centimeter hoge King Koopa te bouwen. Zo vet dat je ons vast het woordgrapje in de titel vergeeft.

Kost 270 euro op www.lego.com