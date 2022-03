KIJK Tipt: de Samsung Freestyle

Ben jij toevallig op zoek naar een robotknuffeldiertje dat op je vinger sabbelt? Bofkont. Want de Amagami Ham Ham van Yukai Engineering is precies dat: een robotknuffeldiertje dat op je vinger sabbelt. De Japanse uitvinding is bedoeld om je te kalmeren, gerust te stellen en vreugde te geven – want kennelijk is dát wat er gebeurt wanneer een robotknuffeldiertje op je vinger sabbelt. Klinkt uit de duim gezogen, maar het is echt waar: een robotknuffeldiertje dat op je vinger sabbelt.

