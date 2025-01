Komt Boom Supersonic met nieuwe Concorde?

Een bedrijf uit Colorado, Boom Supersonic, heeft de geluidssnelheid doorbroken met het testvliegtuig XB-1.

We schreven in 2016 voor het eerst over Boom Supersonic, een toen kakelvers bedrijf dat van plan was om een supersonisch vliegtuig te ontwikkelen. Natuurlijk kijk je een beetje sceptisch naar zo’n Amerikaans bedrijfje dat wil gaan doen waar de Concorde faalde. Want dat prestigeproject van de Franse en Britse regeringen werd met miljarden aan subsidies de lucht in geholpen.

Toch bleef de naam Boom Supersonic opduiken. Er kwam een demonstratietoestel (de XB-1), vliegtuigbouwer Northrop Grumman kwam aan boord voor een militaire versie, United Airlines wilde 35 ‘burgerversies’ aanschaffen, en Japan Airlines en American Airlines bestelden er twintig.

Geluidsbarrière

En nu laat het bedrijf in een blogpost weten dat de XB-1 op dinsdag 28 januari voor het eerst een snelheid van Mach 1.1 heeft behaald – oftewel, 1350 kilometer per uur. Hiermee knalde het burgervliegtuig door de geluidsbarrière. Deze vaart hield de XB-1 vier minuten vol. Bovendien voerde de piloot, Tristan ‘Geppetto’ Brandenburg, dit ‘trucje’ vervolgens nog twee keer uit.

Na een totale vluchtduur van 33 minuten en 49 seconden kwam de piloot veilig weer aan op de Mojave Air & Space Port nabij Barstow, Californië. De meeste tijd had het toestel doorgebracht in de Bell X-1 Supersonic Corridor, een gebied met een toepasselijke naam. De Bell X-1 was namelijk het eerste vliegtuig dat de geluidsbarrière doorbrak in een gecontroleerde horizontale vlucht.

Van Amsterdam naar New York

De XB-1 is een miniatuurversie van het beoogde toestel van Boom Supersonic. Het toestel dat het bedrijf zo druk aan het ontwikkelen is, heet Overture. Het moet in 2026 zijn eerste vlucht maken. Al moeten de makers nog wel wat hindernissen nemen, zoals het testen van de motor.

Het toestel krijgt verder een romp en vleugels die zo zijn vormgegeven dat de beruchte supersonische knal tot een minimum wordt beperkt. Uiteindelijk moet het een bereik hebben van een kleine 7900 kilometer en een snelheid van Mach 1.7 (2100 kilometer per uur). Hiermee kan de Boom Supersonic maximaal tachtig passagiers in een uurtje of vier van Amsterdam naar New York vervoeren, in plaats van de gebruikelijke acht uur.

Wil je de vlucht terugkijken? Dat kan hieronder:



